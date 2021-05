Poll: Zou jij voor Facebook en Insta betalen? Laat je stem horen!

Een korte vraag: je kunt Facebook en Instagram in de toekomst alleen gebruiken door vijf euro per maand te betalen. Zou je dit doen? Laat je mening achter in onze poll!

Lees verder na de advertentie.

Poll: wil jij voor Facebook en Instagram betalen?

Sinds iOS 14.5, de grote iPhone-update die vorige week verscheen, kun je app tracking blokkeren. Apps en websites moeten hierdoor expliciet aan jou vragen of je het goed vindt om over het internet gevolgd te worden.

Facebook is fel tegenstander van deze nieuwe optie. Het bedrijf – dat ook eigenaar is van bijvoorbeeld Instagram en WhatsApp – vraagt gebruikers daarom om de app tracking voor hun apps te accepteren. Doe je dit niet, dan dreigt het bedrijf dat je in de toekomst misschien moet betalen voor hun apps.

Wij zijn daarom benieuwd. Stel, je moet in de toekomst betalen voor Facebook, Instagram, WhatsApp, of een andere Facebook-app: zou je dit dan doen? In dit (hypothetische) scenario leg je bijvoorbeeld een paar euro per maand neer om de apps zonder advertenties (en tracking) te gebruiken.

Zie je de poll niet? Breng hier je stem uit!

Het kan natuurlijk ook dat je hier totaal niet op zit te wachten. In dat geval zijn we erg benieuwd waarom niet. Ben je principieel tegen direct betalen voor apps, of misschien heb je wel geen problemen met app tracking?

Meer over app tracking

Bedrijven als Facebook zijn voor hun omzet afhankelijk van het tonen van advertenties aan gebruikers. Hoe persoonlijker de reclames, hoe meer geld ze in het laatje brengen. Facebook (en andere reclamebedrijven) hebben er dus belang bij om zoveel mogelijk persoonlijke informatie op te slaan en dit te gebruiken voor nauwkeurige advertenties.

Met iOS 14.5 steekt Apple hier een (gedeeltelijk) stokje voor. Voortaan moeten apps en websites goedkeuring aan jou vragen om je te volgen. Ook is het mogelijk om alle ‘trackingmogelijkheden’ uit te zetten. Dit is beter voor je privacy. Wel krijg je hierdoor minder persoonlijke advertenties te zien.

Het laatste nieuws over Facebook: