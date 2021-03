Facebook werkt aan een polsband waarmee dragers slimme brillen kunnen besturen. Het bedrijf laat in een reeks video’s zien hoe dit werkt. De Facebook-polsband moet later dit jaar verkrijgbaar zijn.

In de video’s, die Facebook via een blogpost deelt, worden polsbandjes getoond die elektromyografie (EMG) gebruiken om subtiele neurale signalen om te zetten in acties. Simpel gezegd: het wordt hierdoor mogelijk om kleine bewegingen van de hand te transformeren naar acties. Denk aan typen, scrollen of gamen.

De getoonde techniek is vooral interessant in combinatie met een augmented reality-bril. Zo wordt het met het intuïtieve polsbandje mogelijk om een AR-bril te besturen. Facebook verkiest hiermee besturing via een accessoire om de pols boven stembesturing. Het bedrijf zegt dat de stem intuïtief is, maar niet privé genoeg. Daarbij is het ook niet betrouwbaar in situaties met te veel achtergrondgeluiden.

Hoewel de ontwikkeling van de polsbandjes alleen bij Facebook plaatsvindt, roept de combinatie van een polsaccessoire en een bril ook de vergelijking met de Apple Glass en Apple Watch op. Is besturing van de Apple Glass via een slim horloge mogelijk? Het maakt het gebruik van een AR-bril in ieder geval een stuk eenvoudiger.

“Dit lijkt niet op gedachtenlezen”

Echter bestaat er ook de vraag of de komst van een wearable dat bewegingen registreert wel zo wenselijk is. Uiteindelijk zal het, volgens Facebook, mogelijk zijn om handelingen uit te voeren zonder je handen te bewegen.

Door enkel te denken aan het bewegen van je handen kan de techniek achter de polsbandjes neurale signalen lezen. “Dit lijkt niet op gedachtenlezen”, aldus Facebook. Enkel de gedachten die in relatie staan tot handelen worden door de wearable opgepikt en verwerkt.

Hoewel dit minder griezelig klinkt dan een band die daadwerkelijk je gedachten leest, biedt de EMG-polsband nog wel een intieme kijk in hoe ons lichaam beweegt. Het delen van deze informatie vereist nog steeds veel vertrouwen.

