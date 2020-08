Na Epic Games met Fortnite gaat nu ook Facebook in de aanval: het bedrijf zou in zijn iOS-app willen laten zien dat Apple 30 procent van alle inkomsten in eigen zak steekt. Apple zou de update geweigerd hebben.

Facebook klaagt over App Store-commissie

In een verklaring een Reuters legt Facebook uit wat er aan de hand is. Het bedrijf zou een update voor de iOS-app hebben ontwikkeld waarin gebruikers ook kaartjes kunnen kopen voor online evenementen. De regels van Apple zijn duidelijk: verkoop je iets via je iOS-app in de App Store, dan draag je 30 procent commissie af aan Apple.

Facebook wilde aan gebruikers vertellen hoe deze kosten verdeeld worden, maar kreeg toen geen groen licht van Apple: de app-update werd geweigerd omdat er ‘irrelevante informatie’ in zou staan.

Het sociale netwerk zegt nu een nieuwe manier te gaan zoeken om de informatie alsnog in de app te krijgen. “Het is belangrijk dat mensen zien waar het geld naartoe gaat dat ze uitgeven aan evenementen van kleine bedrijven”, aldus Facebook.

Daarnaast zou Facebook Apple ook verzocht hebben om de commissie uit te schakelen: met de kaartenfunctie wil het bedrijf vooral kleine bedrijven en artiesten helpen om in tijden van corona geld te verdienen. Apple zou hier niet mee akkoord zijn gegaan omdat dit in strijd is met de App Store-regels.

Kritiek op Apple Store-regels neemt toe

Dat Facebook zo openlijk kritiek levert op de App Store-regels van Apple is geen toeval. Meerdere grote bedrijven van Spotify tot Microsoft en Epic Games hebben de afgelopen weken hun kritiek gegeven op de 30 procent commissie die Apple vraagt.

Dat zorgde er zelfs voor dat Fortnite uit de App Store werd verbannen en Microsoft zijn gamingdienst niet naar de iPhone en iPad brengt.