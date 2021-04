Je Facebook-account verwijderen: zo overtuig je vrienden en familie

Iemand stuurt je dit artikel, omdat diegene je bewust wil maken over de gevaren van het gebruik van Facebook. In dit artikel leggen we uit waarom je Facebook-account verwijderen misschien een goed idee is.

Lees verder na de advertentie.

Waarom je Facebook-account verwijderen?

Waarschijnlijk heeft iemand je dit artikel gestuurd omdat je een Facebook-account hebt en diegene zich zorgen maakt. Er is namelijk heel wat aan de hand bij Facebook, waardoor je mogelijk helemaal geen account daar wil hebben.

Wat is er mis met Facebook?

Je hebt het vast wel meegekregen: er was een groot datalek bij Facebook. De gegevens van miljoenen Nederlandse gebruikers liggen op straat. Je kunt makkelijk controleren of je onderdeel bent van dit datalek. En Facebook? Die gaat de in totaal bijna 533 miljoen getroffen gebruikers niet op de hoogte stellen.

Als zo’n datalek eenmalig gebeurt en het bedrijf zijn excuses aanbiedt en zichzelf verbetert, dan is er weinig aan de hand. Foutjes worden gemaakt, maar bij Facebook gebeurt het keer op keer op keer.

Facebook-baas Mark Zuckerberg.

In 2018 heeft databedrijf Cambrigde Analytica bijvoorbeeld informatie over miljoenen gebruikers verzameld om psychologische profielen te maken, om op die manier gerichte politieke advertenties op Facebook te zetten. In hetzelfde jaar bleek dat Facebook deals had gesloten met bedrijven zoals Amazon en Huawei om toegang te geven tot data van gebruikers. Tevens bleek dat door een lek hackers makkelijk toegang konden krijgen tot accounts. We zetten nog enkele Facebook-schandalen op een rij.

Wat kunnen mensen met mijn gegevens?

Wat moeten hackers nou met jouw gegevens? Je hebt toch niets te bieden? Daar kun je jezelf flink in vergissen. Allereerst kunnen deze gegevens worden misbruikt voor phishing. Je persoonlijke informatie wordt dan ingezet om je vertrouwen te winnen en je vervolgens geld afhandig te maken. Bijvoorbeeld via een telefoontje van een aardig klinkende servicemedewerker, een WhatsAppje van iemand die zich voordoet als een bekende of een sms’je van je bank.

Maar daar trap ik toch niet in? Hopelijk niet inderdaad! Maar de gegevens kunnen op nog veel ergere manieren worden misbruikt. Zoals identiteitsfraude. Jouw persoonlijke informatie kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een rekening te openen of een lening aan te vragen. Datalekken moet je dus altijd serieus nemen.

Maar elk bedrijf heeft toch wel eens een datalek?

Helaas blijkt dat in de praktijk wel het geval te zijn. Terwijl andere bedrijven dit gebruiken als een leermoment, zien we dat bij Facebook echter niet terug. Het bedrijf lijkt erop te vertrouwen dat zijn gebruikers toch wel blijven, omdat ze afhankelijk zijn geworden van Facebook. Een schandaal hier en daar maakt dan niet zoveel uit.

Voor Facebook draait het sociale netwerk tevens om zoveel mogelijk data van jou te verzamelen. Data uit je profiel, je berichten, met wie je vrienden bent en wat je leuk vindt, om zo een compleet plaatje van je te creëren voor het tonen van advertenties. Vertrouw je Facebook met al die informatie?

Wat moet ik dan gebruiken?

Facebook gebruik je waarschijnlijk om allerlei verschillende redenen. Er is geen enkel alternatief waarmee je al deze functies kunt vervangen. We blijven via Facebook in contact met onze familie, vrienden en zelfs onze favoriete winkels. Facebook onthoudt onze verjaardagen, we verkopen onze spullen en kunnen er tegenwoordig zelfs daten.

Kijk je echter naar de losse functies, dan zijn er altijd alternatieven te vinden. Heb je bijvoorbeeld echt de verjaardagsfunctie van Facebook nodig, of kun je de verjaardagen van je geliefden ook eens in je contacten of digitale agenda zetten? We zetten een aantal Facebook-alternatieven voor je op een rij.

Is het nog wel slim om met Facebook in te loggen op andere websites?

Op veel websites krijg je de mogelijkheid om in te loggen via je Facebook-account. Super handig, want op die manier hoef je niet allemaal verschillende accounts aan te maken. Toch is het niet verstandig. Krijgt namelijk iemand toegang tot jouw Facebook-account, dan kan diegene ook bij alle accounts waar je inlogt via Facebook.

Het is tevens een manier voor Facebook om je gedrag bij te houden, want Facebook ziet precies waar jij inlogt en wat je daar doet.

Een nieuw wachtwoord voor elk account klinkt als een hoop werk, maar dat valt mee. Zeker als je deze laat maken en opslaan door een wachtwoordmanager. Als je het eenmaal hebt ingesteld, werkt Inloggen via een wachtwoordbeheerder zelfs makkelijker en sneller dan inloggen via Facebook. We leggen je stap voor stap uit hoe dat werkt.

Wat kan ik doen om Facebook zo veilig mogelijk te gebruiken?

Wil je toch Facebook blijven gebruiken? Dan zijn er manieren om de schade bij datalekken zo beperkt mogelijk te houden. Volg daarvoor de volgende tips op:

Gebruik een uniek wachtwoord, die je dus alleen voor je Facebook-account gebruikt.

Stel tweestapsverficatie in via een authenticatie-app, zodat je jouw telefoonnummer niet aan Facebook hoeft te geven.

Deel zo weinig mogelijk persoonlijke informatie. Je woonplaats, relatiestatus enzovoort hoef je niet in te vullen om Facebook te gebruiken.

Hoe kan ik mijn Facebook-account verwijderen?

Wil je liever je Facebook-account verwijderen? We leggen stap voor stap uit hoe je jouw Facebook-account deactiveert.