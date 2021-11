Apple blokkeert Face ID bij het (illegaal) vervangen van iPhone 13-scherm

Heb je een barst in het scherm van je gloednieuwe iPhone 13? Vervelend, maar gelukkig is het scherm te vervangen. Let er wel op dat je de reparatie alleen door een officiële reparateur van Apple laat uitvoeren.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13-scherm vervangen: geen Face ID meer

Het was al bekend dat Apple een aantal wijzigingen onder de motorkap had doorgevoerd bij de iPhone 13. Hierdoor werd het voor kleine reparatieshops vrijwel onmogelijk om het scherm te vervangen. De reden hiervoor was dat Face ID het daarna niet meer deed. Inmiddels is er meer bekend over dit probleem.

Voor het vervangen van een iPhone 13-scherm hebben de shops nu een microscoop en ander duur materiaal nodig. Voordat Apple deze aanpassing doorvoerde, hadden ze genoeg aan wat klein handgereedschap. Voor kleine reparatiewinkels is dit mogelijk de doodsteek, want het vervangen van het scherm is vaak de grootste bron van inkomsten.

Het scherm is gelinkt aan de iPhone 13 met een speciale microchip. Alleen geautoriseerde Apple-reparateurs met toegang tot de propriëtaire software ‘Apple Services Toolkit 2’ mogen dit soort reparaties uitvoeren. Deze toolkit heeft verbinding met Apples online servers en na een uitvoerige check mag een nieuw scherm gelinkt worden met de iPhone 13.

Omslachtige workaround voor vervangen iPhone 13-scherm

Er is inmiddels een workaround gevonden, maar die is behoorlijk lastig en arbeidsintensief. Om ervoor te zorgen dat na het vervangen van het iPhone 13-scherm de Face ID-gezichtsherkenning nog wel werkt, moet een gesoldeerde chip van het originele scherm naar het nieuwe display verplaatst worden. Het is nog even afwachten of er straks een makkelijker manier opduikt, maar op dit moment wordt het kleine telefoonwinkeltjes behoorlijk lastig gemaakt om reparaties uit te voeren.

De iPhone 13 in het kort

De iPhone 13 is dé iPhone van 2021. Het toestel heeft net als zijn voorganger een oled-scherm, maar de notch (het hapje bovenin het scherm) is kleiner geworden. Volgens Apple is de inkeping zo’n 20 procent gekrompen ten opzichte van de iPhone 12. Ook is de iPhone 13 beschikbaar in allerlei frisse kleurtjes, waaronder roze.

Onder de motorkap heeft de iPhone 13 een nieuwe A15 Bionic-chip. Deze is sneller dan de vorige chip (A14) en bovenal ook energiezuiniger. Hierdoor is de batterijduur met zo’n 2,5 uur toegenomen. Ook tof: de standaard opslagcapaciteit is verdubbeld. De iPhone 13 begint dus bij 128GB aan capaciteit, in plaats van 64GB.

Verder heeft Apple aan de software gesleuteld en bijvoorbeeld Cinematic Mode toegevoegd. Deze functie kan tijdens het filmen focus verleggen, net zoals je weleens in bioscoopfilms ziet. Uiteraard heeft de iPhone 13 5G.

Wil je meer weten over de iPhone 13? Check dan onze iPhone 13 review. Geen zin om te lezen? Geen probleem. Hieronder check je onze video.

Meer Apple nieuws?

Wil je op de hoogte blijven van alle Apple-geruchten? Houd deze website dan in de gaten, download de iPhoned-app en schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief. Volg ons ook op Facebook en Instagram.