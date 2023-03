Face ID onder het scherm: wanneer komt het, Apple?

Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe Face ID-sensor, die onder het scherm van je iPhone wordt geplaatst. Maar wanneer verschijnt deze nieuwe sensor?

Apple werkt aan Face ID onder het scherm

De geruchten dat Apple aan een nieuwe Face ID-sensor bestaan al langer. Apple is volgens deze geruchten namelijk van plan om zowel de Face ID-camera als de frontcamera onder het scherm te verstoppen. Door Face ID en de camera onder het scherm weg te werken, krijgt de nieuwe iPhone een voorkant dat alleen uit scherm bestaat.

De nieuwe techniek zorgt er waarschijnlijk ook voor dat de notch en het Dynamic Island compleet verdwijnen. Het Dynamic Island is één van de belangrijkste nieuwe features van de iPhone 14 Pro (Max) en komt naar verwachting naar de gehele iPhone 15-serie. Nu Apple afscheid heeft genomen van de notch lijkt ook het einde van het Dynamic Island in zicht. Wanneer verdwijnt Face ID onder het scherm?

Het nieuwe Face ID komt sneller dan je denkt

Ross Young, expert op het gebied van displays, deelde eerder al zijn verwachtingen over de nieuwe Face ID-techniek. Hij voorspelde – in lijn met gelekte foto’s – dat de gehele iPhone 15-serie het Dynamic Island krijgt. Het dynamische eiland zou dan volgend jaar voor het eerst bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max verdwijnen.

Young heeft zijn verwachtingen inmiddels aangepast, want volgens de meest recente geruchten heeft Apple de nieuwe Face ID-techniek een jaar op moeten schuiven. Dit heeft volgens de expert te maken met problemen rondom de Face ID-sensor. Hierdoor wordt de iPhone 17 Pro (Max) de eerste iPhone zonder Dynamic Island en met het vernieuwde Face ID onder het scherm.

Als we de jaarlijkse releases van Apple volgen, verschijnt de iPhone 17 in 2025. Dat jaar kunnen we dus de nieuwe Face ID-techniek verwachten, waardoor de iPhone geen Dynamic Island meer heeft. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van de technologische ontwikkelingen (of tegenslagen) waar Apple de komende tijd eventueel mee te maken krijgt.

Touch ID keert waarschijnlijk ook terug naar de iPhone

Ook interessant: een patent van Apple beschrijft niet alleen vergrendeling door Face ID, maar ook door gebaren en Touch ID. Het is dus waarschijnlijk dat de nieuwe iPhone met weggewerkte sensoren meerdere manieren krijgt om de telefoon te ontgrendelen. Zo is het dus goed mogelijk dat Touch ID terugkeert. De Touch ID-sensor wordt dan eveneens onder het iPhone-scherm weggewerkt.

Touch ID keert naar verwachting pas terug, nadat de eerste iPhones met Face ID onder het scherm zijn verschenen. De ontwikkeling van Touch ID hangt dus samen met de release van het vernieuwde Face ID. Mocht Apple het niet lukken om de sensor onder het scherm te plaatsen, dan kan Touch ID ook verwerkt worden in de knop aan de zijkant. Eerder zagen we dit bij de iPad 10, de iPad mini en de iPad Air.

