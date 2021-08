‘Apple test nieuwe versie van Face ID die gewoon werkt als je een mondkapje draagt’

Mondkapjes gooiden afgelopen jaar heel wat roet in het eten voor iPhone-gebruikers die hun telefoon ontgrendelen met Face ID. Apple weet dit en werkt aan een oplossing.

Mondkapje op, Face ID aan

Face ID gaat in de toekomst werken als je een mondkapje draagt, aldus bekende lekker Jon Prosser. Hij kreeg afbeeldingen en video’s van ongeveer 75 prototypes in handen. Op basis van het beeldmateriaal liet hij een render maken. De render toont een Face ID-module bovenop een iPhone 12.

Volgens Front Page Tech is de geteste Face ID-module anders gerangschikt dan het huidige Face ID en lijken de sensoren dichter op elkaar te staan. Aan de linkerkant zien we bijvoorbeeld de selfiecamera, terwijl de selfiecamera van de iPhone 12 aan de rechterkant te vinden is.

Apple gebruikt onherkenbare testeenheden om lekken van nieuwe iPhone-ontwerpen te minimaliseren. Er worden op grote schaal proeven gedaan met en zonder mondkapje. Ook worden verschillende omgevingen en lichtomstandigheden aan de tand gevoeld.

Prossers bronnen weten niet of de nieuwe functie al op de iPhone 13 te vinden is. Wel stelt het lek dat Apple ‘iPhone 13-technologie’ gebruikte tijdens het testen van de nieuwe Face ID-sensoren. We hopen natuurlijk van wel, aangezien de iPhone 13 al in september uitkomt.

Apple Watch niet langer nodig

Face ID werkt op huidige iPhones al in combinatie met een mondkapje, mits de gebruiker een Apple Watch draagt. Dat werkt als volgt: de iPhone communiceert met de Apple Watch en weet op die manier dat de iPhone in goede handen is.

Een hoop iPhone-gebruikers dragen echter geen Apple Watch. Voor hen is het ontgrendelen met een mondkapje op erg vervelend, aangezien de toegangscode constant opnieuw moet worden ingevoerd.

