‘Apple werkt aan Face ID in een notch voor MacBook Pro en iMac’

Apple wil Face ID ook de overstap laten maken naar de Mac. Volgens een nieuw gerucht is Apple bezig met het ontwikkelen van Face ID voor zowel de iMac als MacBook Pro. De gezichtsherkenning wil het bedrijf uit Cupertino gaan verwerken in een notch.

Patentaanvraag voor Face ID in de Mac

Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde website AppleInsider na aanleiding van een nieuwe patentaanvraag van Apple. Eerder waren er al geruchten dat Apple bezig was met het uitbreiden van Face ID naar andere apparaten. Uit deze aanvraag blijkt nu dat het om Face ID op een MacBook gaat.

Het patent noemt de term ‘Face ID’ niet, maar verwijst telkens naar een herkenningsmodule door middel van licht. Omdat er weinig plek is in het scherm, staat er in het patent dat dit systeem heel compact moet worden, zoals een systeem dat een lichtpatroon kan herkennen. Deze kan dan worden ingebouwd in het dunne MacBook scherm. Met een infrarode lichtstraal kan het systeem een patroon detecteren, zoals het gezicht van een gebruiker.

De aanvraag benadrukt dat Face ID een veiligere manier van inloggen is, omdat gebruikers veel gevoelige informatie opslaan. Ook benadrukt het patent dat laptops steeds vaker worden gebruikt voor complex werk, omdat nieuwere laptops daar ook de capaciteit voor hebben.

Des te meer reden om het goed te beveiligen. Face ID is dan een veilige manier om een gebruiker te autoriseren, zodat vertrouwelijke gegevens niet zomaar gehackt kunnen worden.

In een notch

In het patent doet Apple het voorstel om het Face ID-systeem te verwerken in een notch. Het is nog onduidelijk of deze er precies uit komt te zien zoals we inmiddels kennen van de iPhone X en nieuwer, maar op de tekeningen lijkt het er wel op. Uit de tekening kan worden afgeleid dat de notch dan nog onder de schermrand komt.

Apple vraagt wekelijks meerdere patenten aan, dus het is belangrijk om dit gerucht met een korreltje zout te nemen. Omdat er al meerdere geruchten zijn over de uitbreiding van Face ID, is het zeker mogelijk dat we het idee van dit patent terug gaan zien in de Mac en in andere Apple-apparaten, zoals de Apple Watch.

