F1 Grand Prix Zandvoort streamen: hier kijk je gratis

Ben je ook zo enthousiast over de kans dat Max Verstappen een historisch record gaat verbreken tijdens de Grand Prix van Zandvoort? iPhoned vertelt je hoe je dit F1-weekend op de voet volgt, en hoe je de F1 Grand Prix van Zandvoort gratis kunt streamen!

Hierom is de GP van Zandvoort dit jaar extra speciaal

Je hebt de data vast al in je agenda gemarkeerd: van 25 tot 27 augustus is Zandvoort het middelpunt van de Formule 1-wereld. En dat is niet zomaar. Max Verstappen staat op het punt een indrukwekkende reeks overwinningen af te ronden, een prestatie die voor het laatst in 2013 door Sebastian Vettel is geleverd.

Als Verstappen wint, zou hij zijn reeks op negen opeenvolgende overwinningen zetten, waarmee hij op gelijke voet komt met Vettel. Kortom: een race om niet te missen!

F1 Grand Prix van Zandvoort gratis streamen?

Goed nieuws voor de Nederlandse fans: de Grand Prix van Zandvoort is de enige F1-race die je dit jaar zonder abonnement kunt bekijken. Schakel simpelweg in op NPO 1 via je televisie, of stream de race via NPO Start op je MacBook of iPhone.

Zowel de kwalificatie als de race worden uitgezonden, dus houd je agenda vrij en zorg dat je klaar zit!

Vrije trainingen kijken? Check deze Viaplay-deal

Voor de echte F1-fanaten die ook de vrije trainingen (FP1, FP2 en FP3) willen volgen, biedt de NPO helaas geen uitkomst. Deze vinden vandaag plaats.

Maar niet getreurd: je kunt hiervoor terecht bij F1 TV Pro of Viaplay. Bovendien biedt Viaplay je de mogelijkheid om de actie in een hogere kwaliteit te bekijken. Als extraatje hebben we een speciale Viaplay-deal voor je:

Mis deze kans niet om het F1-weekend volledig en in topkwaliteit te volgen!

