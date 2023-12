Gratis versie Evernote krijgt beperkingen (dit zijn je alternatieven)

Evernote heeft de gratis versie aangepast en hier een aantal beperkingen aan gehangen. Wij vertellen wat er anders is en geven je (misschien zelfs betere) alternatieven.

Gratis versie Evernote krijgt beperkingen

Evernote is een populaire app voor het maken en organiseren van notities en takenlijsten. Met de app kun je notities maken die uit een stuk opgemaakte tekst, een (deel van een) webpagina, een foto, een geluidsopname of een handgeschreven tekstje bestaan. Notities kunnen ook bestanden als bijlagen hebben en gesorteerd worden in een notitieblok.

Sinds 4 december heeft de gratis versie van de notitie-app echter een paar beperkingen gekregen, en dat is jammer. Zo kunnen gebruikers van de gratis versie van Evernote nog maar maximaal vijftig notities bewaren en hebben ze maar één notitieblok beschikbaar. Had je al een gratis account met meer dan vijftig notities? Dan blijven die gewoon nog wel beschikbaar in de app.

Toch is het jammer dat Evernote deze beperkingen invoert. Maar gelukkig zijn er ook soortgelijke apps die je ook kunt gebruiken. Wij hebben een lijst met Evernote-alternatieven voor je gemaakt.

1. Notities: gratis beschikbaar op elke iPhone en iPad

De standaard Notities-app is gratis op elke iPhone, iPad en Mac beschikbaar. Al je schrijfsels worden tussen de verschillende apparaten gesynchroniseerd, en met één druk op de knop voeg je een takenlijst, tekening of afbeelding toe. Werk je met alleen Apple-apparaten en heb je niet teveel functie-eisen? Dan moet je de Notities-app zeker eens proberen.

2. Bear: hét alternatief voor Evernote

Bear is een overzichtelijke app die puur draait om je notities. De app bestaat al jaren en heeft inmiddels een grote groep gebruikers. Bear werkt fijn en je schrijfsels kun je makkelijk exporteren naar andere (niet-)Apple-systemen.

Bear is net als Evernote gratis, maar je mis wel wat functies (onder andere synchroniseren vereist de betaalde versie). Gelukkig vallen de prijzen mee. Bear Pro kost 2,99 euro per maand. Voor een heel jaar ben je 34,99 euro kwijt. Bear is daarmee het beste betaalde alternatief voor Evernote, maar alleen voor Apple-gebruikers. De app is namelijk alleen beschikbaar op Apple-apparaten.

3. Obsidian: duidelijk en overzichtelijk

Obsidian is een notitie-app met behoorlijk veel functies. Je kunt natuurlijk notities maken en ze beheren, maar ze zijn ook aan elkaar te ‘koppelen’. De interface is erg duidelijk en overzichtelijk, maar oogt ook wel weer een beetje saai. Obisidian kun je met plug-ins nieuwe functies geven, maar het is soms wel lastig om het helemaal eigen te maken. Maar het allermooiste van deze app? Hij is helemaal gratis.

4. Craft: alternatief met fijne interface

Craft is erg makkelijk in gebruik en gebruikt swipe-bewegingen om bijvoorbeeld de font van een tekst aan te passen. Dat werkt in de praktijk erg fijn. Hierdoor is het scherm van Craft ook erg opgeruimd.

Net als Evernote is de app gratis in gebruik, maar heeft wel een paar restricties. Zo zitten er wat regeltjes aan het exporten van je bestanden en loop je soms tegen wat andere beperkingen aan. Vind je de app fijn en wil je toegang tot alle opties? Dan betaal je 5,99 euro per maand of 47,99 euro per jaar voor dit uitstekende alternatief voor Evernote.

