Eurovisie Songfestival 2023: zo kijk je het gratis (én dit zijn de leukste apps)

Het Eurovisie Songfestival is weer in volle gang. Wij vertellen je waar je het Eurovisie Songfestival 2023 kunt kijken én wat de leukste apps zijn!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eurovisie Songfestival 2023

Vanavond wordt de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival 2023 uitgezonden. Mia Nicolai en Dion Cooper vertegenwoordigen Nederland op het Songfestival met het nummer ‘Burning Daylight’. Net als vorig jaar vinden er eerst twee halve finales plaats, gevolgd door de grote finale op zaterdag. Dit is wanneer de uitzendingen te zien zijn:

Dinsdag 9 mei 2023: eerste halve finale om 21.00 uur

Donderdag 11 mei 2023: tweede halve finale om 21.00 uur

Zaterdag 13 mei 2023: finale om 21.00 uur

Van de 31 landen die meedoen aan de halve finales gaan er slechts 20 landen door naar de grote finale van het Eurovisie Songfestival 2023 op zaterdag. Nederland zit in de eerste halve finale. Dit is de volledige indeling van de twee halve finales:

Eerste halve finale Tweede halve finale 1. Noorwegen 1. Denemarken 2. Malta 2. Armenië 3. Servië 3. Roemenië 4. Letland 4. Estland 5. Portugal 5. België 6. Ierland 6. Cyprus 7. Kroatië 7. IJsland 8. Zwitserland 8. Griekenland 9. Israël 9. Polen 10. Moldavië 10. Slovenië 11. Zweden 11. Georgië 12. Azerbeidzjan 12. San Marino 13. Tsjechië 13. Oostenrijk 14. Nederland 14. Albanië 15. Finland 15. Litouwen 16. Australië

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de leukste (en handigste) apps voor Eurovisie 2023

Om optimaal van het Eurovisie Songfestival te genieten kunnen een aantal apps niet ontbreken op je iPhone deze week. Wij zetten de leukste én handigste apps voor het Eurovisie Songfestival 2023 voor je onder elkaar!

1. Eurovision Song Contest (gratis)

De meest complete app om het Eurovisie Songfestival 2023 mee te volgen is natuurlijk de officiële app van het evenement zelf. In Eurovision Song Contest vind je alle videoclips, deelnemers en achtergrondinformatie terug van dit jaar. Via deze app kan je bovendien stemmen op jouw favoriete act, behalve Nederland natuurlijk. De officiële app van het Eurovisie Songfestival is gratis te downloaden in de App Store:

Eurovision Song Contest digame GmbH 7,6 (70 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. NPO (gratis)

Het enige dat ontbreekt aan de Eurovision Song Contest-app is het live kijken van de uitzendingen. Wil je geen moment missen van de twee halve finales en de finale? Dan moet je toch bij een andere app terecht. In Nederland is de gemakkelijkste manier om Eurovisie te kijken via de gratis NPO-app. Het Eurovisie Songfestival 2023 is dan volledig kosteloos en live te bekijken of later terug te kijken!

NPO Stichting Nederlandse Publieke Omroep 3,4 (6.923 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Eurovisie Songfestival (gratis)

Een functie die eveneens ontbreekt in de officiële app van het Eurovisie Songfestival: het zelf beoordelen van de optredens. In de officiële app is het wel mogelijk om een top tien te maken, maar daar blijft het ook bij. Gelukkig hebben we de Nederlandse Eurovisie Songfestival 2023-app, waarmee dat wél kan.

In de app kun je tijdens het kijken van het Eurovisie Songfestival de live-optredens beoordelen. En een leuke functie daarbij: de scores zijn vervolgens te delen met je vrienden. Zo zie je meteen wat je vrienden van een bepaald optreden vinden. De Eurovisie Songfestival-app van de AvroTros is compleet gratis te gebruiken en te downloaden in de App Store:

Eurovisie Songfestival AVROTROS 7 (148 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.