Het lijkt erop dat de Europese Commissie later deze week Apple aanklaagt vanwege machtsmisbruik in de App Store. Dit is er aan de hand en dit heb jij er aan.

Lees verder na de advertentie.

Europese Commissie klaagt Apple aan

Spotify klaagde twee jaar geleden bij de Europese Commissie, omdat Apples praktijken in de App Store oneerlijk zouden zijn. Als resultaat van het onderzoek naar deze aanklacht, lijkt de Europese Commissie later deze week Apple aan te klagen. Dat stelt de Financial Times.

Bedrijven zoals Spotify, Match en Tile hebben in het verleden allemaal geklaagd dat Apple dertig procent van alle inkomsten via de App Store in eigen zak steekt. Volgens Apples regels mogen app-makers tevens geen alternatieve betaalmethodes aanbieden en zelfs gebruikers niet wijzen op betaalmogelijkheden op een andere plek.

Apple stelt dat deze kosten nodig zijn om de kwaliteit rond veiligheid en privacy in de App Store te waarborgen. Recentelijk heeft het bedrijf de regels aangepast, zodat app-makers die minder dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen nog maar 15 procent hoeven af te dragen.

Deze aanklacht is niet de enige plek waar Apple zich voor zijn praktijken moet verantwoorden. Het bedrijf heeft tevens een rechtszaak aan zijn broek hangen van Epic Games, de maker van Fortnite, om dezelfde dertig procent. Apple stelt echter dat deze rechtszaak onderdeel is van een PR-stunt om interesse voor Fortnite aan te wakkeren.

Wat heb ik daar aan?

Als gebruiker merk je niet veel van deze praktijken, omdat je één bedrag via de App Store betaalt en Apple dit bedrag vervolgens verdeeld. Heel soms gebeurt het dat app-makers besluiten hun app niet meer aan de bieden in de App Store, zoals Fortnite. Dat gebeurt niet vaak, omdat de makers dan veel inkomsten mislopen.

Het is niet duidelijk wat de Europese Commissie gaat eisen, maar mogelijk wordt Apple verplicht alternatieve betaalmethodes aan te bieden in de App Store. Daar merk jij als gebruiker wel wat van.