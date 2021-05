Smart home-bedrijf Eufy heeft een probleem met privacy. Sommige gebruikers van slimme deurbellen en beveiligingscamera’s kunnen meegluren naar de beelden van anderen. Of ook Nederlandse Eufy-gebruikers zijn getroffen door het privacyprobleem, is nog onbekend.

Privacyproblemen bij Eufy

Het nieuws kwam naar boven via Reddit. Diverse gebruikers van het forum merkten op dat ze via de app van hun Eufy-camera mee konden kijken naar beelden uit andere huizen. Het gaat om zowel livebeelden als vooraf opgenomen video’s.

Een Amerikaanse Reddit-gebruiker schrijft bijvoorbeeld dat hij toegang heeft tot de beelden van een Amerikaanse Eufy-camerabezitter. “Ik kan onder meer hun auto (een Mustang) en contactgegevens inzien”, schrijft de Redditor. “Zelf heb ik drie kleine kinderen, dus ik ben bang dat anderen mijn camerabeelden kunnen bekijken.”

“Ik heb hetzelfde probleem”, schrijft een andere Reddit-gebruiker. “Ik heb toegang tot alle opties van iemand anders account, inclusief de mogelijkheid om livebeelden te bekijken. Ik kan zelfs hun camera op afstand besturen en beelden opslaan naar mijn eigen computer.”

Omvang onbekend

Het is nog onduidelijk hoe groot het privacyprobleem is en in welke landen het zich voordoet. Op fora en social media komen vooral verhalen uit Australië en de Verenigde Staten naar voren.

Eufy heeft nog niet geregeaeerd op de ontstane ophef. iPhoned heeft het bedrijf om een reactie gevraagd en werkt dit artikel zo nodig bij.

Heb jij een slimme deurbel of camera van Eufy en kun je andermans beelden bekijken? Een oplossing voor het probleem lijkt nog niet aanwezig. Sommige Eufy-gebruikers zeggen dat uitloggen en opnieuw inloggen het probleem ‘oplost’. Dat wil zeggen, ze kregen weer toegang tot hun eigen Eufy-account.

