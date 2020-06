EU wil grote techbedrijven als Apple sneller op de vingers kunnen tikken

Na het uitdelen van grote boetes aan bedrijven als Google wil de Europese Commissie nu nieuwe maatregelen vastleggen om de macht van grote techbedrijven aan banden te leggen. Dat zal ook gevolgen hebben voor Apple.

EU wil nieuwe maatregelen tegen techbedrijven

Simpelweg het uitdelen van hoge boetes is volgens Eurocommissaris Vestager namelijk niet genoeg. Voordat een dergelijke boete uitgedeeld wordt moet namelijk eerst een jarenlang onderzoek ingesteld worden, terwijl bedrijven in de tussentijd hun gang kunnen gaan.

Dat moet anders, dus ligt er nu een voorstel om sneller tot actie over te gaan als er volgens de EU iets niet in de haak is. De eerste maatregel is bedoeld voor bedrijven die uitgroeien tot een groot platform. Zij mogen vanaf een bepaald punt niet meer hun eigen dienst prominenter in beeld brengen dan concurrenten. Dat ging in het verleden bijvoorbeeld mis bij Google, die met Google Shopping zijn eigen dienst voorrang gaf op concurrenten.

Daarnaast moet er volgens het voorstel op een andere manier worden omgegaan met gegevens. Veel bedrijven houden deze waardevolle informatie nu voor zichzelf, wat het heel lastig maakt voor kleinere concurrenten om de strijd aan te gaan.

Tot slot wil de Europese Commissie meer bevoegdheden om sneller in te grijpen. Als uit een marktonderzoek blijkt dat een bedrijf teveel macht gaat krijgen, dan zou de EU eerder moeten kunnen ingrijpen om maatregelen op te leggen, om zo te voorkomen dat er oneerlijke concurrentie ontstaat. Bedrijven kunnen hierdoor een boete voorkomen, als ze de maatregelen maar doorvoeren.

EU-voorstel kan ook gevolgen hebben voor Apple

Voor bedrijven als Apple en Google kan dit grote gevolgen gaan hebben. Zo is Apple al vaker aangeklaagd omdat ze concurrenten buiten zouden sluiten. Zo werkt Siri nog steeds niet goed samen met andere muziekdiensten en is Apples Safari de standaard browser op iedere iPhone, zonder optie om dit te veranderen.

Mogelijk zou dit vanaf iOS 14 gaan veranderen, waarmee Apple misschien net op tijd is om deze maatregelen voor te zijn. De nieuwste update zou gebruikers zelf hun standaard-apps laten kiezen. In het vierde kwartaal wil de Europese Commissie met een wetsvoorstel komen die deze nieuwe maatregelen officieel moet maken. Nu hebben experts en marktpartijen nog de tijd om op het voorstel te reageren. Wordt vervolgd dus.