EU komt met grote verandering voor álle smartphones: dit verandert in 2027

Er komen grote veranderingen aan voor álle smartphones, omdat de EU nieuwe wetgeving hanteert vanaf 2027. Deze regelgeving komt met grote gevolgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

EU past wetgeving aan

Er komt weer nieuwe wetgeving binnen de Europese Unie aan! De Europese Commissie heeft een nieuwe wet aangenomen, die grote gevolgen heeft voor alle smartphones in Europa. In de nieuwe regelgeving stelt de Europese Commissie duidelijkere eisen aan batterijen in apparaten. Volgens de Europese Commissie moeten gebruikers deze eenvoudig kunnen verwijderen, om de levensduur van het apparaat te verlengen.

Smartphones vallen onder deze nieuwe Europese regelgeving en dat heeft grote gevolgen voor merken als Apple, Samsung en Google. Het is tegenwoordig zelden mogelijk om zelf de accu van je smartphone te vervangen. Batterijen zijn in de meeste toestellen vastgelijmd en kun je niet zomaar verwijderen. Dat moet binnenkort veranderen, omdat de EU fabrikanten verplicht om smartphones van een vervangbare batterij te voorzien.

2027

De nieuwe wetgeving stelt dat alle nieuwe smartphones vanaf februari 2027 een vervangbare accu moeten hebben als ze verkocht worden binnen de Europese Unie. Dat is slecht nieuws voor bedrijven als Apple en Samsung, die het ontwerp van alle smartphones moeten aanpassen op deze nieuwe regelgeving. De kans is groot dat iPhones en andere toestellen komend jaar dikker worden, omdat een vervangbare accu meer ruimte nodig heeft.

De afgelopen jaren was het juist een trend om smartphones steeds dunner te maken, zo is dat zelfs het grootste voordeel bij de iPhone Air. Fabrikanten kunnen toestellen zo dun maken door de vastgelijmde batterij. Een systeem waarbij de accu uit de smartphone kan worden geklikt neemt iets meer ruimte in beslag. De iPhone 19 Pro en de iPhone 19 Pro Max worden daardoor vermoedelijk iets dikker, net als andere smartphones in de EU. Voor iPhones die voor 2027 geldt de nieuwe regelgeving niet.

Voordelen voor smartphones in EU

Bedrijven als Apple en Samsung staan dus voor grote uitdagingen, maar die betekenen uiteindelijk wel goed nieuws voor gebruikers. Het wordt in de EU veel gemakkelijker om de accu’s van nieuwe smartphones te vervangen. Nu betaal je daar vaak meer dan 100 euro voor, dat wordt vanaf 2027 waarschijnlijk veel goedkoper. Je kunt dan zelf een nieuwe batterij kopen en deze in je iPhone plaatsen. Zo kun je de accu vervangen wanneer je wilt en is het minder snel nodig om een compleet nieuwe iPhone te halen.

In de nieuwe Europese wetgeving wordt ook genoemd dat batterijen voorzien moeten worden van een qr-code. Deze wordt verplicht vanaf 2027 en geeft inzicht in de staat en de verwachte levensduur van de batterij. Zo weet je zeker dat je met een nieuwe accu te maken hebt, of weet je wat de staat is van een tweedehands batterij. Vanaf volgend jaar is een verslechterde batterijconditie bij je iPhone dus geen probleem meer, want je vervangt dan zelf eenvoudig én snel de accu van het toestel.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!