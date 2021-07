EU: ‘Apple moet privacy niet gebruiken als schild tegen concurrentie’

Apple zou privacy niet als argument moeten gebruiken om concurrenten te dwarsbomen. Dat zegt Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Toch is ze het soms wel met Apples privacybeleid eens.

‘Apple, gebruik privacy niet om concurrentie te beperken’

Vestager is betrokken bij de aanklacht die de Europese Commissie heeft ingediend tegen Apple. Het bedrijf zou misbruiken maken van zijn monopoliepositie in de App Store en zo de Europese wet overtreden. App-ontwikkelaars moeten tot wel dertig procent van hum omzet afstaan aan Apple.

De Eurocommissaris vindt ook de geslotenheid van Apples eco-systeem een probleem. Vestager zegt In een interview met Reuters dat privacy en veiligheid van groot belang zijn, maar plaatst daar wel een kanttekening bij. ‘Het is natuurlijk belangrijk dat privacybeleid geen schild tegen de concurrentie wordt. Ik denk niet dat klanten van Apple hun veiligheid of privacy opgeven als ze apps in een andere Appstore downloaden of als ze apps kunnen sideloaden.’

Sideloaden is het installeren van een app die je buiten de gebruikelijke digitale winkels hebt gevonden. Dat is op apparaten van Apple niet mogelijk. Je kunt apps alleen downloaden in de App Store.

Margrethe Vestager

Vestager werkt echter aan de zogeheten Digital Markets Act, die voor meer concurrentie moet zorgen. Als deze wet er komt, is Apple straks verplicht om Europese gebruikers apps ook buiten de App Store om te laten installeren. Apple-baas Tim Cook is daar faliekant op tegen. Hij denkt dat iPhones veel minder veilig worden als zijn bedrijf geen toezicht meer heeft op welke apps mensen gebruiken.

‘Sommige maatregelen Apple wél zinvol’

Het klinkt misschien alsof Vestager tegen Apple en tegen privacy is, maar dat lijkt wel mee te vallen. Sinds iOS 14.5 kun je app tracking uitzetten zodat apps en websites je niet meer kunnen volgen. Vestager heeft geen enkel probleem mee. ‘Ik vind het een goed idee als bedrijven ons de keuze geven of we gevolgd willen worden of niet. Zolang de voorwaarden maar voor iedereen gelijk zijn. We hebben geen reden om aan te nemen dat dat niet het geval is.’

Het is nog onduidelijk wanneer de EU precies beslist over de Digital Markets Act. De wet wordt op zijn vroegst in 2023 ingevoerd.

