Hoe de EU app-ontwikkelaars nu beter beschermt tegen Apple en Google

Europese app-ontwikkelaars hebben vanaf nu meer rechten die ze beschermen tegen grote techbedrijven als Apple en Google. Dit is er veranderd.

EU schiet app-ontwikkelaars te hulp

De Europese Unie heeft een aantal nieuwe regels doorgevoerd die er speciaal op zijn gericht om app-ontwikkelaars te beschermen, zo ontdekte GamesIndustry.biz. Deze hebben invloed op de distributieplatformen waar deze ontwikkelaars mee te maken hebben. In Europa zijn dat voornamelijk de App Store van Apple en de Play Store van Google.

Apple en Google zijn voortaan verplicht om ontwikkelaars 30 dagen van tevoren te laten weten als hun app uit de App of Play Store verwijderd wordt. Dat moet bedrijven de tijd geven om met een alternatief te komen of op een andere reden aan een oplossing te werken.

Deze termijn van 30 dagen geldt niet voor apps die illegale of ongepaste content bevatten, onveilig zijn, fraude in de hand spelen of malware, spam of een beveiligingsrisico bevatten.

Daarnaast krijgen ontwikkelaars meer inzicht in de manier waarop app-ranglijsten en ‘trending’ lijsten werken in de App en Play Store. Nu is het vaak nog een raadsel waarom de ene app wel in deze ‘keuze van de redactie-lijsten’ belandt en de ander niet.

Bovendien moet er verplicht een derde partij beschikbaar zijn om onenigheid op te lossen tussen een ontwikkelaar en Apple. Deze externe partij kan dan beslissingen maken in het geval ontwikkelaars er met Apple niet uitkomen bij het oplossen van een meningsverschil.

Apple onder vuur om oneerlijke concurrentie

Apple ligt al geruime tijd onder vuur door de oneerlijke positie die het bedrijf zou hebben met de App Store. Om die reden is de EU ook een onderzoek gestart. Zo zou Apple voor een oneerlijke concurrentiepositie zorgen door apps aan strenge regels te houden terwijl het bedrijf ook zijn eigen alternatieven aanbiedt.

Kijk hierbij bijvoorbeeld naar tv-dienst Apple TV Plus en een concurrent als Netflix, die iedere keer als iemand via de iOS-app een abonnement neemt een deel van de inkomsten aan Apple moet afstaan.

Apple is ontwikkelaars de afgelopen weken al tegemoet gekomen wat het goedkeuringsproces van apps en updates betreft. Zo kunnen ontwikkelaars nu in beroep gaan als Apple een app afkeurt en worden updates die bugs oplossen sneller goedgekeurd en uitgebracht.