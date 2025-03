Slecht nieuws voor iedereen die hoopt op een nieuwe iPhone mini

Was je tot nog toe geduldig aan het wachten op een nieuwe iPhone mini, dan is dit het moment dat we je jammer genoeg moeten teleurstellen.

Er komt helaas geen nieuwe iPhone mini

Mark Gurman van Bloomberg heeft onlangs in een live uitzending gezegd dat Apple momenteel helaas geen plannen heeft om opnieuw een kleiner iPhone-model te introduceren. Apple stopte in september 2023 met de iPhone 13 mini en heeft sindsdien geen enkele nieuwe kleine iPhone meer uitgebracht. We verwachten al niet dat Apple dit jaar een kleine iPhone 17 gaat uitbrengen en als we de uitspraak van Gurman mogen geloven, is een iPhone 18 mini volgend jaar waarschijnlijk dus ook uitgesloten.

Sinds Apple vorige maand is gestopt met de derde generatie van de iPhone SE, zijn er geen nieuwe iPhone-modellen meer met een schermgrootte van minder dan 6 inch. Alle iPhone 15- en iPhone 16-modellen die Apple momenteel verkoopt, hebben een schermgrootte van 6,1-inch tot 6,9-inch. De iPhone 12 mini en iPhone 13 mini hadden daarentegen een scherm van 5,4 inch. De laatste iPhone SE had weliswaar een 4,7-inch display, maar dan wel met dikkere randen waardoor het toestel een stuk groter was.

Hoewel er zeker mensen zijn die graag zouden zien dat Apple de iPhone mini weer terugbrengt, heeft het kleinere model volgens meerdere marktonderzoeksbureaus gewoon nooit goed genoeg verkocht om Apple ermee te laten doorgaan. Het is dus niet echt een verrassing dat Apple die beslissing op dit moment niet heroverweegt. Voor iedereen die nog steeds hoop koesterde voor een nieuwe kleine iPhone, is het natuurlijk wel een tegenvaller. Maar het is beter om duidelijkheid te hebben dan om ten onrechte hoop te blijven houden. Er zal dus niet snel meer een nieuw klein iPhone-model verschijnen.

De volledige audiostream van Mark Gurman kun je terugluisteren via de website van Bloomberg.