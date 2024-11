Doe mee aan onze enquête en maak kans op de Sonos Beam 2 t.w.v. 499 euro!

Wil jij kans maken op de Sonos Beam 2 ter waarde van 499 euro? Vul dan onze enquête in voor 26 november, zodat je iPhoned helpt te verbeteren én kans maakt op de speaker!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maak kans op de Sonos Beam 2

Ben jij nog op zoek naar een nieuwe speaker? Dan kun je ons helpen, want met het invullen van onze enquête maak je kans op de Sonos Beam 2 ter waarde van 499 euro! Je hebt tot en met 25 november 2024 om de vragenlijst in te vullen. Het invullen neemt ongeveer vijf minuten in beslag en gaat over het aanschaffen van jouw volgende telefoon.

Je kunt bij het invullen van de enquête vragen verwachten over het moment dat jij een nieuwe smartphone koopt en op welke manier je dit doet. Hoe zoek jij naar je volgende iPhone en wat is voor jou daarbij belangrijk? En kies je altijd voor hetzelfde merk, of wissel je wel eens tussen Apple en Android? Wij zijn benieuwd naar jouw mening! Heb je alle vragen ingevuld? Dan kun je jouw mailadres achterlaten en maak je kans op de Sonos Beam 2! Vul hier onze vragenlijst in:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Sonos Beam 2

Met de Sonos Beam 2 haal je een enorm geavanceerde speaker in huis. De slimme soundbar beschikt over Dolby Atmos, waarmee je jouw woonkamer verandert in een thuisbioscoop. De Sonos Beam zorgt voor ruimtelijke audio en heeft ondersteuning voor AirPlay. Daarmee is het mogelijk om de soundbar probleemloos vanaf je iPhone, iPad of MacBook te bedienen. De geluidskwaliteit van de Sonos Beam 2 is uitstekend en zorgt voor diepe en heldere tonen.

Met AirPlay kun je probleemloos muziek via je Apple-toestel afspelen op de Sonos Beam. Zo is de soundbar geschikt voor feesten én filmavonden. Door middel van Trueplay wordt het geluid van de Sonos Beam 2 bovendien afgestemd op de ruimte waarin het toestel staat. Deze technologie houdt rekening met de akoestiek, zodat het EQ van de speaker wordt geoptimaliseerd. Op die manier heb je in iedere kamer het beste geluid. Klinkt dit goed? Doe dan mee aan onze enquête!

Let wel op, want je kunt tot en met 25 november 2024 meedoen aan de enquête. De winnaar wordt een week later bekendgemaakt. Je gegevens worden enkel voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.