Apple stuurde onlangs een enquête rond onder een aantal Apple Watch-gebruikers. De enquête gaat over het gebruik van de gezondheidsfeatures van Apple’s populaire smartwatch. In de enquête hint de Apple Watch-maker naar bloedsuikermetingen, een functie die we hopen te zien in Apple’s aankomende slimme horloge.

Lees verder na de advertentie.

Apple stelt vraag over bloedsuikermetingen in enquête

Een groep Apple Watch-gebruikers ontving een enquête met vragen over gezondheidsfeatures, aldus 9To5Mac. Apple hoopt hiermee inzicht te krijgen op de populariteit van bepaalde functies. Opvallend genoeg vraagt de enquête ook of gebruikers apps hebben om eetgewoonten, medicatie en de glucosewaarden van het bloed te meten – allemaal functies die de Apple Watch zelf nog niet heeft.

De enquete begint met vragen over gezondheidsfeatures die al in WatchOS zijn ingebouwd. Denk aan de stappenteller, activiteitsringen en de Workout-app. Het bedrijf wil hiermee te weten komen welke features het populairst zijn. Na de vragen over ingebouwde functies begint Apple over apps van derde partijen. Hier hint het bedrijf ook naar bloedsuikermetingen.

Het brede scala aan gezondheidsfuncties van de Apple Watch is voor veel gebruikers de hoofdreden om er eentje aan te schaffen. Het slimme horloge van Apple is inmiddels niet alleen de meest verkochte smartwatch en fitnesstracker, het is het meest verkochte horloge in het algemeen.

Enquêtes niet nieuw voor Apple

Dit is niet de eerste keer dat Apple een enquête rond stuurt. Niet alle genoemde functies in een enquête worden ook daadwerkelijk beschikbaar. Er gaan echter al langere tijd geruchten dat het bedrijf werkt aan een bloedsuikersensor voor de Apple Watch Series 7. De vraag naar bloedsuikermetingen in de recente enquête sluit hier mooi op aan.

In 2020 stelde Apple een aantal iPhone-gebruikers middels een enquête de vraag of ze het oplaadblok van hun nieuwe iPhone eigenlijk wel uit de doos haalden. Genoeg mensen zeiden blijkbaar ‘nee’, want een aantal maanden later werd de iPhone 12 aangekondigd – zonder oplaadblok in de doos. Ook vroeg Apple in een enquête of gebruikers interesse hadden in het ontgrendelen van hun iPhone met hun Apple Watch. Deze functie werd in iOS 14.5 werkelijkheid.

Meer over de Apple Watch Series 7

De Apple Watch Series 7 wordt de opvolger van de Series 6. Apple kondigt het slimme horloge hoogstwaarschijnlijk later dit jaar aan. Zoals ieder jaar ligt de focus waarschijnlijk op gezondheid. Het is niet zozeer de vraag of de nieuwe Apple Watch er gezondheidsfuncties bij krijgt, maar welke(n). In de wandelgangen wordt vooral gesuggereerd dat Apple een bloedsuiker-app voor de Apple Watch zou toevoegen.

Verder zou men de opvolger van de Apple Watch Series 6 in een nieuw jasje willen stoppen. Onder meer Ming-Chi Kuo, die binnen de Apple-gemeenschap bekend staat als een ontzettend betrouwbare bron, voorspelt dat het nieuwe horloge een ander uiterlijk krijgt. Waarin de Apple Watch Series 7 wordt veranderd is nog niet duidelijk, maar in een gelekte memo spreekt Kuo van een “compleet nieuwe vormfactor”.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste Apple Watch-geruchten? Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.