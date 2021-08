Apple verzendt enquête over 12 inch-MacBook: nieuw model in aantocht?

Apple heeft een enquête verzonden naar een groep gebruikers van de geannuleerde 12 inch-MacBook uit 2015. Het gaat om een vragenlijst over de gebruikerservaring van het apparaat. Staat er misschien een nieuw model op de planning?

Apple wil weten wat gebruikers van de 12 inch-MacBook vinden

Apple heeft een enquête met vragen over de 12 inch-MacBook naar een aantal gebruikers gestuurd. De enquête bestaat uit eenvoudige vragen over bepaalde aspecten van het apparaat. Het formaat en de functies van de laptop komen onder andere aan bod. Ook vraagt Apple wat er eventueel anders kan.

Apple kondigde de 12-inch MacBook in 2015 aan. Het apparaat was bedoeld voor klanten die een ultra-draagbare notebook nodig hadden. De 12-inch MacBook had geen ventilator en een ietwat trage Intel-processor, waardoor het apparaat weinig zware taken aankon. Het was tevens de eerste Mac met het beruchte butterfly-toetsenbord.

Een gerucht uit 2020 suggereerde dat een bijgewerkte 12 inch-MacBook een van de eerste Mac-laptops met Apple Silicon zou zijn. Dat bleek onjuist te zijn. In plaats daarvan kondigde Apple eind 2020 een 13 inch-MacBook Air‌ en een MacBook Pro met een M1-chip aan.

Apple houdt wel van een enquête hier en daar

Het uitblijven van een nieuwe M1-MacBook betekent echter niet dat een wedergeboorte van de 12 inch-laptop volledig van de baan is. De onlangs uitgestuurde enquête bewijst dat Apple de dunne, draagbare laptop nog niet is vergeten.

Apple verstuurt wel vaker enquêtes naar klanten. Onlangs verstuurde de iPhone-maker nog enquêtes naar huidige gebruikers van de iPad mini. Dit valt in lijn met de geruchtenmolen rondom een nieuwe iPad mini, die momenteel sneller draait dan ooit tevoren.

