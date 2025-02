Engeland eist toegang tot versleutelde iCloud-data – wat doet Apple?

Engeland heeft Apple verzocht om toegang te geven tot versleutelde iCloud-data van wereldwijde gebruikers. Hoe reageert Apple hierop?

Versleutelde iCloud-data

Heb je een betaald abonnement op iCloud? Dan zijn je gegevens binnenkort mogelijk niet meer veilig voor de Engelse overheid. Volgens The Washington Post heeft de Britse regering een verzoek ingediend bij Apple, waarmee het bedrijf wordt gedwongen om toegang te geven tot alle versleutelde data in iCloud. Dat geldt niet alleen voor gebruikers van iCloud in Engeland, maar over de hele wereld.

Dat zou een grote stap zijn voor Apple, want het bedrijf staat juist bekend om de privacybescherming van gebruikers. Zo zijn alle bestanden die je in iCloud zet versleuteld met end-to-end encryptie, mits je deze functie hebt ingeschakeld. In dat geval zijn alle gegevens dusdanig goed beveiligd, dat alleen jij toegang hebt tot de data. Op die manier blijven je bestanden ook voor Apple privé. De overheid in Engeland wil dat veranderen en eist toegang tot alle bestanden op iCloud.

Onbeperkte toegang

In het verzoek van Engeland staat dat de overheid onbeperkte toegang tot de versleutelde gegevens in iCloud wil krijgen, om criminaliteit en terrorisme op te sporen. Het gaat hierbij om data van gebruikers over de hele wereld. Met de functie ‘Geavanceerde gegevensbescherming’ versleutelt iCloud je gegevens om ze veilig te houden. De Engelse overheid wil van deze functie af, om zo toch toegang tot alle bestanden te verkrijgen.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft Engeland bevolen dat Apple een soort achterdeur bij iCloud inbouwt voor overheidsmedewerkers. Zij kunnen deze opening in dat geval onopgemerkt gebruiken en alle gegevens van gebruikers bekijken. Het is inmiddels duidelijk dat Apple hier (nog) niet mee akkoord gaat, het bedrijf weigert vooralsnog mee te werken. Heel vreemd is dat niet, want de door Engeland geëiste achterdeur is in principe een gat in Apple’s beveiliging.

iCloud minder goed beveiligd in Engeland

Apple heeft officieel overigens niet gereageerd op het bevel van Engeland om data op iCloud open te stellen voor de overheid. Het gaat om een geheim verzoek van de Britse regering, dat Apple niet openbaar mag maken. Het bedrijf vecht het verzoek daarom in het geheim aan, om te voorkomen dat de beveiliging van iCloud aangepast moet worden. Een opening in de beveiliging wordt uiteindelijk niet alleen gevonden door de Engelse overheid, maar ook door criminelen of andere landen. Daardoor wordt iCloud veel onveiliger voor alle gebruikers.

Apple kan ervoor kiezen om Geavanceerde gegevensbescherming uit te schakelen voor gebruikers van iCloud in Engeland. In dat geval is de data niet meer versleuteld, waarmee het bedrijf voldoet aan de eisen van de overheid. Toch bestaat de kans dat de Britse regering dit niet genoeg vindt, omdat de gegevens van buitenlandse gebruikers wel versleuteld blijven. Het is nog onduidelijk wat dan de vervolgstappen zouden zijn. Wel duidelijk is dat Apple voorlopig niet akkoord gaat met de eisen.