Volgens een recent onderzoek moet je sommige emoji’s eigenlijk niet meer gebruiken. Deze emoji’s staan nu op de banlijst.

Deze emoji’s moet je echt niet meer gebruiken (en dit is waarom)

Uit een recent onderzoek blijkt dat sommige emoji’s en afkortingen eigenlijk niet meer kunnen. Ze worden minder vaak gebruikt of halen teveel negatieve reacties naar boven. Daarom wordt het tijd om afscheid te nemen van deze ‘uitgestorven’ digitale taal!

Met stip staat boven aan de lijst staat het woedend gezicht. Deze emoji wordt echt veel te veel gebruikt. En de meest gehate afkorting is RIP (Rest in Peace). De gehele top tien kun je hieronder bekijken!

Emoji’s en afkortingen die uit de gratie raken:

1. Woedend gezicht

Dit gezicht werd altijd gebruikt om te laten zien als je geïrriteerd bent. Maar wordt nu gezien als overdreven reactie voor kleine ergernissen. Hij werd te vaak gebruikt en is daarom passé.

2. RIP

De afkorting RIP kan ook begraven worden. Het was ooit grappig bedoeld om een verlies (van iets kleins) duidelijk te maken. Maar inmiddels is het een cliché geworden dat niemand meer écht serieus kan nemen.

3. WTF

De term WTF (What The F***) lijkt zijn impact te hebben verloren. De uitdrukking was bedoeld om ongeloof te uiten, maar het wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt.

4. Schedel

De schedel heeft ook zijn glans ook verloren. De emoji werd ooit humoristisch en speels gebruikt (‘ik ga dood van het lachen’), maar wordt nu gezien als een flauwe uitdrukking.

5. Smekend gezicht

Het smekende gezicht (wat schattig), voelt nu als een té vaak gebruikte manier om aandacht te trekken. Te schattig is ook niet altijd positief.

6. FOMO

De afkorting staat voor ‘Fear of missing out’ en was ooit het perfecte woord om de angst te beschrijven dat je iets leuks of belangrijks moest gaan missen. Maar de afkorting wordt nu gezien als een gedateerde trend die z’n relevantie kwijt is.

7. SMH

‘Shaking My Head’ of ‘Schuddend met mijn hoofd’ is tegenwoordig ook not done. Waar het ooit frustratie of teleurstelling liet doorschemeren, voelt het nu als een flauwe manier om emoties over te brengen.

8. IKR

Met IKR werd bedoeld ‘I Know, Right’, maar wordt tegenwoordig niet meer gezien als een oprechte reactie. De kracht van deze uitdrukking is daarom volledig verdwenen.

9. Denkend gezicht

Het denkende gezicht was ooit hét symbool van slimheid, maar is door overmatig gebruik gedegradeerd tot oninteressant.

10. Slang

De slang, die vaak gebruikt werd om onbetrouwbaarheid weer te geven, is nu ‘basic’. Je moet hem dan ook niet meer gebruiken.

Dit was de top 10 van emoji’s die je nu eigenlijk niet meer moet gebruiken. Welke emoji’s vind jij echt niet meer kunnen? Laat het ons weten in de reacties hieronder!