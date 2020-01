Van een ninja tot een zeehond en een gezichtje met een fopsnor: deze 117 emoji kun je vanaf dit najaar op je iPhone, iPad en Mac gaan gebruiken.



Emoji voor 2020 onthuld

Een nieuw jaar, een flinke berg aan nieuwe emoji. Ook in 2020 komen er weer tientallen nieuwe figuurtjes en icoontjes bij om naar je vrienden te sturen. We zetten ze hier op een rij.

Het gaat hier om de zogenaamde Emoji Version 13.0, die in de loop van het jaar naar iPhones, iPads, Macs en talloze andere apparaten komt. Emojipedia heeft de volledige lijst met nieuwe emoji in handen, die inmiddels zijn goedgekeurd en vastgesteld.

Onder de nieuwe toevoegingen vinden we onder meer een ‘Italiaanse hand’, ninja’s, transgender vlag, lachend gezichtje met een traan, ouders die een baby een flesje geven en nog veel meer. Op onderstaande foto zie je ze allemaal.

Wanneer kunnen we de 2020 emoji verwachten?

Hoewel deze nieuwe emoji in de loop van het jaar beschikbaar komen, moet Apple ze eerst nog zelf toevoegen aan iOS en macOS voordat je ze daadwerkelijk kunt gebruiken. Zo nu en dan kiezen bedrijven ervoor om het design van specifieke emoji nog aan te passen, het zou kunnen dat Apple er dus voor kiest om hier en daar wat veranderingen door te voeren.

De afgelopen jaren wacht het bedrijf tot het einde van het jaar, waarna ze in de vorm van een tussentijdse update worden geïntroduceerd. Wij verwachten dat iOS 14 in september verschijnt en deze nieuwe 2020 emoji een maandje of twee later volgen in de vorm van iOS 14.1 of iOS 14.2.