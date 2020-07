World Emoji Day: Deze nieuwe emoji komen dit najaar naar iOS en macOS

Je hebt het misschien gemist, maar het is vandaag wel degelijk een feestdag: Apple viert het jaarlijkse World Emoji Day met een voorproefje van de nieuwe emoji die dit najaar verschijnen.

World Emoji Day: Apple deelt nieuwe 2020 emoji

Ieder jaar buigt het Unicode Consortium (een groep emoji-experts) zich over een lijst met nieuwe figuurtjes. Zij bepalen in overleg met grote techbedrijven welke emoji de komende twaalf maanden worden toegevoegd.

Dat is in 2020 niet anders. Eerder dit jaar kregen we al een voorproefje op dit voorstel en nu laat Apple zien wat we kunnen verwachten.

Op World Emoji Day deelt Apple dertien nieuwe emoji die dit najaar op je iPhone, iPad en Mac verschijnen. Deze zijn in tegenstelling tot het voorstel eerder dit jaar al helemaal aangepast, zodat ze bij het design van Apples andere emoji passen.

Volgens Emojipedia zou Apple van plan zijn om alle nieuwe emoji van dit jaar dit najaar uit te brengen. Niet met de komst van iOS 14 in september, maar in een latere versie zoals iOS 14.1 of iOS 14.2 in de loop van oktober.

Gelukkig wordt het vanaf iOS 14 een stuk gemakkelijker om naar emoji te zoeken, nu het aantal ook dit jaar weer verder toeneemt. Met een nieuwe emoji-zoekfunctie kun je met een zoekopdracht heel snel precies de emoji vinden waar je naar op zoek bent.

De rol van emoji in onze communicatie

Twee jaar geleden hebben we op iPhoned uitgebreid aandacht besteed aan World Emoji Day. We spraken met de schrijver van een boek over de rol die emoji spelen in onze manier van communicatie. Dat is twee jaar later minstens zo relevant. Check het artikel hieronder voor het volledige verhaal.