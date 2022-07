Elon Musk ziet af van koop Twitter, bedrijf stapt naar de rechter

Het feestje gaat tóch niet door: Elon Musk ziet af van de koop van Twitter. Dat hing al een tijdje in de lucht, want de miljardair was erg kritisch op het sociale medium. Het bedrijf stapt naar de rechter om Musk aan zijn woord te houden.

Elon Musk wil Twitter niet meer hebben

De advocaten van Elon Musk zeggen dat Twitter zich niet aan de voorwaarden van de deal hield. Verzoeken om informatie werden genegeerd of geweigerd. Ook zou het sociale medium valse verklaringen hebben gedaan.

Al sinds de aankondiging van de overname rommelde het tussen Musk en Twitter. Volgens de miljardair was het bedrijf niet eerlijk over het aantal spambots op het platform. Die plaatsen automatisch content van dubieuze aard. Twitter zei dat het ging om hooguit 5 procent van alle accounts, maar dat geloofde Musk niet. Eén van zijn belangrijkste doelen was om deze bots volledig van het medium te weren.

Musk moet volgens de voorwaarden een boete van 1 miljard dollar betalen nu hij afziet van de overname. Twitter laat het er echter niet bij zitten. Het bedrijf is vastbesloten om Musk aan zijn woord te houden en stapt naar de rechter. Dat is waarschijnlijk het begin van een lange juridische strijd.

Dit waren de plannen van Musk

Sommige gebruikers zullen het jammer vinden dat Elon Musk Twitter toch niet gaat kopen. Anderen halen waarschijnlijk opgelucht adem. De excentrieke zakenman wilde veel minder streng optreden tegen uitwassen van het vrije woord. Dat had kunnen leiden tot een toename van pestgedrag en racisme op het sociale medium. Ook op de verspreiding van misleidende informatie zou zonder toezicht geen rem meer zitten.

Musk wilde gebruikers verder inzage geven in de algoritmes van Twitter, zodat ze begrijpen welke data het bedrijf verzamelt. Daarnaast was hij voorstander van het kunnen bewerken van Tweets. Daar experimenteerde het medium overigens al mee vóór de overname.

Wat vind jij ervan dat de deal niet doorgaat? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel.