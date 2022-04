Twitter is nu van Elon Musk (en dit gaat er veranderen)

De excentrieke miljardair Elon Musk heeft het social media-platform Twitter gekocht. Volgens de topman van onder andere Tesla en Paypal gaat er veel veranderen. In dit artikel lees je alles over de ideeën van Musk en over de toekomst van Twitter.

Musk koopt Twitter voor 44 miljard dollar

Elon Musk, dé man achter goedlopende bedrijven Tesla, SpaceX en Paypal heeft het sociale media-platform Twitter gekocht. Waarom? Hij is in eerste instantie een grote gebruiker van ‘het openbare plein van het internet’ en meent dat het vrije woord terug moet komen. Niet iedereen is het hier echter mee eens.

Zo zijn organisaties voor de Rechten van de Mens bang dat online haat en pesterijen een nog groter probleem op Twitter wordt. Ook vreest men dat Donald Trump, die nu al een meer dan een jaar verwijderd is van het platform, zijn account terug gaat krijgen. Dit is echter niet het enige wat er in de toekomst kan gaan veranderen.

Dit gaat er veranderen voor Twitter (en aangesloten apps)

Elon Musk heeft na de overname, die door het 11-koppige bestuur van Twitter unaniem werd goedgekeurd, al meerdere ideeën de wereld in geslingerd. Ten eerste zou Musk Twitter willen ontdoen van alle ‘spambots’. Dit zou betekenen dat het platform ‘schoner’ wordt, maar ook dat apps die automatisch nieuwsberichten voor je posten wellicht niet meer werken.

Elon Musk kennen we van een overzichtelijk en uniform design. Functionaliteit gaat bij Musk altijd boven esthetiek. Tesla-auto’s zien er zo allemaal ongeveer hetzelfde uit. Dit kan betekenen dat apps die de interface van Twitter veranderen misschien wel voor een dichte (software)deur komen te staan.

Musk: ‘het vrije woord is de rots van een werkende democratie’

Wij gaan in ieder geval meer van de broncode van Twitter zien, als het aan Musk ligt tenminste. Hij wil via GitHub (een online platform voor software-ontwikkeling) de techniek en code achter het platform open source maken. Dit is beter voor het vertrouwen in de app van de consument. Iedereen krijgt dus toegang tot de broncode en kan het kopiëren, eigen maken en apps eromheen bouwen. Ook zullen we volgens Musk alle data die over ons is verzameld, eenvoudig kunnen inzien.

Musk heeft wilde en controversiële plannen. Zo is hij ook groot voorstander van de toevoeging van het bewerken van een Tweet. Hier was het platform al mee aan het experimenteren vóór de overname. Deze knop, evenals een ‘vind ik niet leuk’-optie, moet Twitter weer hét platform maken van het vrije woord; iedereen mag zeggen wat hij wil én iedereen mag daar weer van vinden wat hij wil. Twitter is volgens Musk geen bedrijf, maar een publiek goed.

