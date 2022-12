Gaat Elon Musk daadwerkelijk opstappen bij Twitter na zijn poll?

Er is weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de overname van Twitter door Elon Musk. Belangrijke beslissingen zouden in de toekomst volgens Musk moeten worden genomen via Twitter-polls. Een gebruiker vroeg vervolgens of Elon Musk moest aanblijven via zo’n poll.

Twitter staat op zijn kop na overname Musk

Twitter staat al een tijdje op zijn kop. Sinds dat Elon Musk het populaire sociale medium overnam, worden alle normen en waarden van het sociale netwerk onderuit geschopt. Afgelopen weekend was het weer raak: Elon Musk verbood gebruikers te linken naar hun profielen op andere sociale mediasites en verontschuldigde zich vervolgens na een stortvloed van bezwaren.

Musk zei vervolgens dat belangrijke veranderingen zouden worden beslist door Twitter Polls met de belofte zich te houden aan de uitkomst. Een gebruiker maakte slim gebruik van deze aankondiging.

Twitter-gebruiker held van het jaar?

Waar Elon Musk op Twitter dus aankondigde dat hij als CEO zelf geen belangrijke beslissingen meer wilde nemen (en dus het overliet aan de democratische werking van Twitter Polls), stond Brianna Wu als ‘held van de dag’ op. Zij vroeg aan Musk of hij ‘een poll online kon gooien met de vraag of men wil dat hij opstapt als CEO van Twitter;.

Elin Musk voegde daad bij zijn woord en vroeg de community van Twitter of hij zijn functie moest neerleggen. 17,5 miljoen gebruikers stemden. Het eindresultaat was zowel opvallend als compleet verwacht. 57,5% van de stemmers vond dat Musk Twitter niet meer moest leiden. Dat is een grote meerderheid van de stemmers.

Put up a poll asking if people want you to resign. — Brianna Wu (@BriannaWu) December 18, 2022

Toch denken we dat hier ook een flink aantal trolls tussen zit. Deze mensen zijn niet per se van mening dat Musk moet opstappen, maar stemmen toch ‘ja’ omdat ze een positieve uitkomst hilarisch vinden. Het blijft daarom de vraag of Elon Musk de uitkomst serieus gaat nemen.

Waar gaat alle ophef rondom Twitter en Elon Musk over?

Het is dus de grote tech-vraag van de week. Wat gaat Elon Musk doen met deze informatie? De CEO van ook Tesla en Space X heeft het niet makkelijk. Zijn pro-‘vrijheid van meningsuiting’-houding zorgt voor veel trammelant. Zondag verbood Elon Musk nog Twitter-gebruikers links te plaatsen naar hun profiel op andere social media sites, zoals Mastodon (een alternatief voor Twitter).

Mastodon liet de gelegenheid niet voorbijgaan om Musk belachelijk te maken voor het controversiële en tegenstrijdige beleid. Op nota bene Twitter plaatste het bedrijf: ‘als bedrijf uit Oost-Duitsland weten we dat het bouwen van een muur om mensen tegen te houden geen goed idee is’.

Twitter bleek deze week ook de geschorste accounts van een aantal prominente journalisten te hebben hersteld. Deze waren eerder geschorst vanwege ‘doxxing’. Dit is het online publiceren van persoonsgegevens van een individu of organisatie. Deze journalisten deelden echter publiek toegankelijke live-locaties van Musk’s vliegtuig. Dit deed hem vrezen voor een moordaanslag.

