Bizar: Elon Musk wil OpenAI kopen voor een absurd hoog bedrag

Elon Musk heeft een bedrag van bijna 100 miljard dollar geboden voor OpenAI, het bedrijf achter tekstgenerator ChatGPT.

Elon Musk wil OpenAI kopen

Het precieze bod bedraagt maar liefst 97,4 miljard dollar. Volgens Marc Toberoff, de advocaat van Musk, is het bod ingediend bij de raad van bestuur van OpenAI. Sam Altman van OpenAI reageerde op sociale media met de woorden: “Nee, bedankt.” Hij voegde er aan toe dat hij Twitter (tegenwoordig X) wel wil overkopen voor 9,74 miljard dollar, tien procent van het bod van Musk. Musk kocht Twitter in 2022 voor 44 miljard dollar. Musk reageerde op die post met de woorden: “Oplichter.”

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want — Sam Altman (@sama) February 10, 2025

Altman richtte OpenAI in 2015 op samen met Musk, waarna Musk in 2019 de organisatie verliet. Inmiddels zijn ze beiden verwikkeld in een rechtszaak over de toekomst van het bedrijf. Altman wil OpenAI omvormen tot een winstgevende onderneming, maar daar is Musk het niet mee eens. Volgens hem worden daarmee afspraken uit het verleden geschonden, die toen contractueel zijn vastgelegd. Musk wil dat OpenAI een non-profitorganisatie blijft.

Musk wil elk concurrerend bod overtreffen

Het bod van Musk wordt gesteund door xAI en verschillende investeringsfirma’s. Ari Emanuel, CEO van entertainmentbedrijf Endeavor, heeft zich ook aangesloten bij de groep via zijn investeringsfonds. Toberoff zei tegen de Wall Street Journal dat Musk bereid is om ieder bod op OpenAI te evenaren of zelfs te overtreffen.

OpenAI heeft volgehouden dat de herstructurering essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf. Als de non-profit structuur blijft zoals deze is, zou het bedrijf niet in staat zijn om bij te blijven in de zeer competitieve wereld van AI-innovatie. OpenAI zegt van plan te zijn de herstructurering voor 2026 af te ronden.

Hoewel Musk een nauwe bondgenoot van Donald Trump is, heeft ook Altman de president ontmoet en zijn inauguratie bijgewoond. Trump heeft OpenAI aangesteld om deel uit te maken van een groep AI-bedrijven die werken aan een deal van 500 miljard dollar, genaamd Stargate. xAI van Musk maakt geen deel uit van deze deal.