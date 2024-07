Je zou het niet denken, maar wist je dat de bal van het EK en je iPhone een aantal overeenkomsten hebben? Hier lees je wat het is!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat de bal van het EK en je iPhone gemeen hebben

Niet alleen je iPhone krijgt meer functies en wordt steeds slimmer, ook voorwerpen waar je het misschien niet van zou verwachten gebruiken steeds meer slimme technieken. Zo heeft de bal die ze bij het EK 2024 gebruiken zelfs wat functies gemeen met de iPhone.

In de slimme bal (net als de iPhone) zitten sensoren die de oriëntatie en beweging kunnen meten. Die sensoren kunnen een tikje tegen de bal registreren. Zo werd er tijdens dit EK van 2024 een handsbal van Openda geregistreerd tijdens de wedstrijd van België tegen Slowakije die de scheidsrechter anders had gemist.

Deze sensoren zijn overigens niet de enige slimme functies in de bal. Er zit ook nog een soort tracker in. Deze ultra-wideband-sensor in de EK 2024-bal is vergelijkbaar met de U1-chip in de iPhone.

Met behulp van de antennes rond het veld kan de chip de locatie van de bal op het veld tijdens het EK 2024 bepalen, een beetje zoals de locatiebepaling van de iPhone werkt. Handig als om te zien of een bal nét uit was … of niet. Dit is de eerste keer dat ze zo’n bal gebruiken tijdens een EK. Bij het WK van 2022 had de bal al wel deze sensor.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je hoeft ook niet bang te zijn dat die chips de beweging van de bal beïnvloeden. Ze wegen iets meer dan 10 gram. Een officiële voetbal voor het EK 2024 mag tussen de 410 gram en 450 gram zwaar zijn. Dus daar maakt die paar gram ook vrijwel niets uit. Het apparaatje zit ook precies in het midden van de bal. Dus ook daar hebben de spelers geen last van.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!