Einde van de iPhone S: waarom Apple is gestopt met het model

Een aantal jaar geleden heeft Apple de naamgeving van de iPhone omgegooid. Waarom is Apple definitief gestopt met de iPhone S?

Einde van de iPhone S

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Apple de iPhone XS uitbracht, de opvolger van de iPhone X. Na de iPhone XS stopte Apple met de iPhone S én werd de naamgeving van de iPhone aangepast. Het jaar na de lancering van de iPhone XS werd namelijk voor het eerst een iPhone Pro uitgebracht, de iPhone 11 Pro (Max) verscheen toen. Met deze nummering is Apple de afgelopen jaren doorgegaan.

Hierdoor heeft Apple nooit meer een iPhone S uitgebracht. Het eerste S-model verscheen in 2009, Steve Jobs presenteerde dat jaar de iPhone 3GS. De ‘S’ stond toen voor speed, omdat de iPhone 3GS uiteraard sneller was dan de iPhone 3G. De iPhone 4S, 5S, 6S en 7S volgden, maar daarna is Apple gestopt met het uitbrengen van de S-modellen. Hoe zit dat precies? Kunnen we nog een iPhone S verwachten?

Apple wilde duidelijkere naamgeving

De voornaamste reden dat Apple van de iPhone S is overgestapt naar de iPhone Pro is voor de duidelijkere naamgeving. Het is nu ieder jaar duidelijk welke iPhone er verschijnt en er ontstaan geen verwarrende lettercombinaties meer. Zo leest de iPhone 15 Pro toch iets makkelijker dan de iPhone 3GS of de iPhone XS. Bovendien is het vanzelfsprekend dat de iPhone ieder jaar sneller wordt, óók zonder ‘S’ in de naam.

Een ander voordeel van de nieuwe naamgeving, is een duidelijker onderscheid tussen de iPhones. Door een iPhone Pro uit te brengen, geeft Apple direct aan dat die telefoon beter is dan de reguliere iPhone. De iPhone 14 Pro heeft immers meer functies dan de iPhone 14 en dat is meteen duidelijk door de naam. Bovendien zijn gebruikers sneller geneigd om meer geld neer te leggen voor een Pro-model.

Reguliere iPhone is nu de iPhone S

Toch heeft Apple niet helemaal afscheid genomen van de iPhone S. Na de lancering van een iPhone met een nieuw nummer, bracht Apple er een verbeterde S-versie van uit. De telefoon verschilde dan weinig van de oorspronkelijk iPhone, maar kreeg wel een aantal kleine updates. Zo lijkt de iPhone 7S enorm op de iPhone 7, maar dan met vingerafdrukscanner. De iPhone S was dus steeds een beetje beter dan het origineel.

In principe doet Apple dit nog steeds, maar dan met de reguliere iPhone. De ‘normale’ iPhone wordt namelijk ieder jaar iets verbeterd, vaak met functies die we het jaar ervoor al zagen bij de iPhone Pro. De grote veranderingen worden eerst gelanceerd bij de Pro-modellen en komen na een tijd pas naar de reguliere iPhone. Zo krijgt de iPhone 15 dit jaar veel functies de we vorig jaar al zagen bij de iPhone 14 Pro (Max).

Voor de grote technische updates moet je dus ieder jaar bij de Pro of de Pro Max zijn. De kleinere veranderingen komen naar de goedkopere iPhones. De reguliere iPhone wordt zo ieder jaar verfijnd, net als bij de S-modellen het geval was. Zo kun je dus in principe zeggen dat de ‘normale’ iPhone inmiddels de iPhone S is geworden.

iPhone SE 4 nog onzeker

Bovendien produceert Apple wél nog de iPhone SE, in plaats van de iPhone S. De afkorting staat hier voor Special Edition, terwijl de telefoon helemaal niet zo speciaal is. Het is vooral een goedkoper instapmodel zonder de nieuwste iPhone-functies, maar mét een relatief snelle chip. Zo heeft de iPhone SE 2022 dezelfde snelle A15-chip als de iPhone 14, maar nog geen Face ID of dubbele camera aan de achterzijde.

Apple brengt dus geen iPhone S meer uit zoals voor de iPhone 11 het geval was, maar er wordt wél druk gespeculeerd over de iPhone SE 4. Volgens geruchten verschijnt de goedkopere iPhone volgend jaar, met een aantal grote updates. Ben je benieuwd naar het instapmodel van 2024? Lees dan hier alles wat we weten over de volgende iPhone SE!

