Einde Apple Card nabij? Apple stopt belangrijke samenwerking

Apple introduceerde in 2019 de Apple Card, maar stopt nu de samenwerking met een belangrijke bank. Betekent dit het einde van de Apple Card?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Apple Card

In 2019 lanceerde Apple een eigen creditcard: de Apple Card. Dit is een fysieke en digitale betaalpas, die net zo werkt als alle andere creditcards. Naast het doen van (online) betalingen kun je de pas ook gebruiken om inzicht te krijgen in je uitgaven en inkomsten. Het voordeel van de Apple Card is het beloningsprogramma, waarmee je geld terugkrijgt afhankelijk van hoe vaak je met de Card betaalt.

Lees ook: Apple Pay instellen en gebruiken – zo betaal je met iPhone, Apple Watch of Mac

Zo krijg je drie procent van het aankoopbedrag teruggestort als je met de Apple Card en Apple Pay een Apple-product aanschaft. Bovendien introduceerde Apple dit jaar een gunstige rente bij de houders van de Apple Card. Toch bestaat er nu onzekerheid over de toekomst van de Apple Card, want Apple stopt de samenwerking met Goldman Sachs. Nadert het einde van de Apple Card?

Apple stopt belangrijke samenwerking

Goldman Sachs is een Amerikaanse bank, waarmee Apple samenwerkt voor de Apple Card. De bank heeft naar verluidt tot nu toe vooral geld verloren door Apple’s betaalpas. Hierdoor had Goldman Sachs Apple al gevraagd een einde te maken aan de samenwerking voor de Apple Card. Dat einde lijkt er nu te komen, want Apple heeft de bank verzocht om de samenwerking binnen 12 tot 15 maanden te stoppen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is onduidelijk wat dit betekent voor de Apple Card. In een reactie heeft Apple al aangegeven niet te stoppen met de betaalpas. Het bedrijf is naar eigen zeggen van plan om de Apple Card te blijven innoveren. In praktijk moet Apple dus op zoek naar een nieuwe bank om mee samen te werken voor de Apple Card, zeker na het einde van het contract met Goldman Sachs.

Amerikaanse banken tonen interesse in Apple Card

Een aantal Amerikaanse banken heeft al interesse getoond in de Apple Card, dus het lijkt erop dat dit niet het einde betekent van de betaalpas. Het gaat opnieuw om Amerikaanse banken, we hoeven de Apple Card daarom voorlopig niet in het buitenland te verwachten. Ondanks eerdere plannen heeft Apple de betaalpas vooralsnog enkel in de Verenigde Staten uitgebracht.

Lees ook: Einde Maestro nabij: wat betekent dit voor je pinpas en Apple Pay?

Het leek er lang op dat de Apple Card ook naar Europa zou komen, maar dat is er nooit van gekomen. Tim Cook heeft zijn ambities uitgesproken om de betaalpas ook internationaal uit te brengen, maar dat is voorlopig niet het geval. Het einde van de samenwerking met Goldman Sachs zorgt er waarschijnlijk voor dat we in Europa nóg langer op de Apple Card moeten wachten.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.