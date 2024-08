De eerste vouwbare iPad komt pas in 2026 – dit moet je weten

Het eerste vouwbare apparaat van Apple haalt mogelijk niet de eerder verwachte planning van massaproductie in 2025.

Eerste vouwbare iPad komt pas in 2026

Het nieuwe gerucht dat de eerste vouwbare iPad niet in 2025 maar in 2026 het levenslicht gaat zien, is afkomstig van de bekende analist Jeff Pu. In een notitie aan investeerders zei Pu dat hij in 2025 meer producten van Apple verwacht. Maar hij zei ook dat Apple de eerste vouwbare iPad voor zich uit heeft geschoven.

In dit geval betekent dit dat de verwachte releasedatum verder naar de toekomst is verschoven. Dat kan zijn vanwege een ontstane vertraging in het ontwikkelings- of productieproces. Of omdat het bedrijf heeft besloten de lancering om andere redenen uit te stellen.

Eerst een iPad of Macbook

In een rapport van afgelopen mei zei Pu dat de eerste vouwbare apparaten van Apple in 2025 in massaproductie zouden worden genomen. Dat bericht kwam nadat er steeds meer aanwijzingen verschenen van opvouwbare apparaten in de toeleveringsketen van Apple. Pu zei toen dat Apple rond die tijd waarschijnlijk een eerste vouwbare iPad of MacBook met een groot scherm zou uitbrengen. Vervolgens zou Apple eind 2026 een eerste vouwbare iPhone lanceren.

Pu zei dat het eerste vouwbare Apple-apparaat met een scherm van 20,3 inch eind 2025 in productie zou gaan. Dat was eerder dan wat er eerder werd verwacht. Daarnaast zou er ook worden gewerkt aan een hybride iPad/MacBook. Een MacBook met een volledig scherm of een vouwbare iPad – het idee is in principe hetzelfde. Dit apparaat zou een 18,8-inch scherm hebben wanneer het uitgevouwen is.

Inmiddels denkt Pu dus dat Apple pas in het tweede kwartaal van 2026 een eerste opvouwbaar toestel op de markt zal brengen, naar alle waarschijnlijkheid een iPad. Dit komt volgens hem vanwege ‘duurzaamheidsproblemen met het display’. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we je uiteraard op de hoogte!