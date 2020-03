De eerste Philips Hue-bridge wordt vanaf 30 april niet meer ondersteund, waardoor de online functies niet meer werken. Dit moet je weten.

Eerste Philips Hue-bridge verliest online functies

Hoewel de moderne Philips Hue-producten bluetooth ondersteunen, heb je voor de oudere lampen een Hue-bridge nodig. Dit apparaatje wordt verbonden aan je router en de lampen, waarna je onder andere spraakassistenten kunt gebruiken en updates krijgt. De eerste versie van de bridge wordt vanaf 30 april niet meer ondersteund.

Dat betekent dat je enorm wordt beperkt in de mogelijkheden. Wat je nog wel kunt doen is de lampen besturen via de app, maar enkel als je met je eigen lokale netwerk bent verbonden. Je kunt niet meer de lampen besturen vanaf een andere locatie, spraakassistenten gebruiken of updates ontvangen.

Tegenover CNET stelt Philips Hue: “De Hue-bridge v1 heeft niet langer de middelen om de evolutie van het systeem te garanderen. Van compatibiliteit en kwaliteit tot snelheid en veiligheid. Dus hebben we besloten om de ondersteuning te beëindigen.” Hue raadt gebruikers van dit oude v1-model aan om het v2-model van de bridge te gebruiken, die in 2015 is uitgebracht.

Welke Bridge is het?

Heb je een Philips Hue Bridge en maak jij je zorgen over de functies? Dan controleer je makkelijk of je v1 of v2 hebt. De v1 is rond en verliest dus online functionaliteiten. De v2 is vierkant met ronde hoeken en zal gewoon blijven werken.

Op Twitter stelt Philips Hue gebruikers via Twitter gerust over de toekomst van het v2-model: “Deze bridge is klaar voor de toekomst, dus in de voorzienbare toekomst is dit de bridge waar we aan zullen blijven werken.” In een andere tweet stelt Philips Hue zelfs niet aan een nieuwe bridge te werken.

Meer Philips Hue

Philips Hue blijft nieuwe producten uitbrengen. Zo kun je onze review van de Philips Hue Bluetooth-lampen lezen. Via bluetooth zijn de lampen ook niet op afstand te besturen. Dat kan wel als je de lampen later alsnog via een bridge aansluit.

Daarnaast kun je met de Philips Hue Sync Box je lampen mee laten kleuren met wat er op je televisie gebeurt. Tevens heeft Philips Hue een slimme stekker uitgebracht om elke lamp slim te maken.