Apple brengt vandaag een nieuwe iPhone uit! Dit weten we al

De kans is groot dat Apple vandaag een nieuwe iPhone introduceert. Volgens de zeer goed geïnformeerde Apple-insider Mark Gurman brengt Apple deze dinsdag een nieuw iPhone-model uit. Naar verluidt is hij kanariegeel van kleur.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste nieuwe iPhone van 2023

Het is de tijd van het jaar waarin Apple een frisse kleur introduceert voor zijn nieuwste iPhones. Vorig jaar (op 8 maart) kwam het bedrijf met groene tinten voor de iPhone 13 Pro (Max) en iPhone 13 (mini). In april 2021 werden de iPhone 12 en iPhone 12 mini gegoten in het paars.

Vandaag is het weer zo’n dag, weet Gurman van Bloomberg. Er komt een nieuwe kleuroptie voor de iPhone 14, die deze dinsdag op de Apple Newsroom-website wordt aangekondigd. Mogelijk verschijnen er ook nieuwe iPhone-hoesjes en Apple Watch-bandjes.

Nearly a year to the day after the announcement of the green iPhone 13, a new iPhone 14 color is indeed imminent. — Mark Gurman (@markgurman) March 6, 2023

Gurman meldt niet welke kleur er komt, maar het Japanse Mac Otakara schreef eerder deze week dat het om een knalgele tint gaat. Dit gerucht is later bevestigd door nieuwssite 9to5Mac. De kleur is er in ieder geval voor de goedkopere iPhone 14 en iPhone 14 Plus. Of de iPhone 14 Pro (Max) ook gegoten wordt in het geel, is twijfelachtig. Er is al een gouden tint, die veel wegheeft van geel.

De iPhone 14 Pro is er al in het goud

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vernieuwingen

De nieuwe kleur is het enige wat bij het nieuwe iPhone-model verandert. De hardware is dus exact hetzelfde als bij de bestaande iPhone 14-modellen. Nu is de iPhone 14 (Plus) nog verkrijgbaar in vijf uitvoeringen: blauw, paars, zwart, wit en rood. De Pro-iPhones zijn beschikbaar in het paars, goud, wit en zwart.

Intussen werkt Apple al volop aan de iPhone 15-serie. Die kondigt Apple vermoedelijk in september aan, tijdens een iPhone-event. Nieuw is dat de iPhone 15 Pro (Max) waarschijnlijk wordt uitgerust met een geweldige zoomcamera. De goedkopere iPhone 15 (Plus) krijgen een 48 MP-camera en een Dynamic Island, net zoals de 14 Pro-modellen.