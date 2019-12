Mac Pro: dit zijn de eerste indrukken op een rijtje

Deze week kwam de Mac Pro uit. Een aantal YouTubers kreeg de krachtige computer al eerder om te testen. Dit zijn de eerste indrukken van de Mac Pro op een rijtje.



Check de eerste indrukken van de Mac Pro

Het eerste wat opvalt is dat de computer enorm zwaar is. In één van de filmpjes zie je ook dat een volwassen man er behoorlijk aan moet tillen. Het zou daarom handig zijn om er wieltjes onder te hebben, maar die moet je nog los kopen.

De behuizing is behoorlijk minimalistisch: bovenop de computer zie je maar twee Thunderbolt-ingangen en een aan/uit-knop. Op de achterkant zitten nog twee Thunderbolt-ingangen, twee normale usb-ingangen en een koptelefoonaansluiting.

Voor zo’n enorme computer is het jammer dat er maar twee usb-ingangen zijn: deze zijn al snel gevuld. Veel apparaten ondersteunen namelijk nog geen usb-c en het is daarom te verwachten dat je nog wel wat adapters nodig hebt.

Stiller dan een gewone ventilator

Ook opvallend is het feit dat de Mac Pro heel stil is. De behuizing kan je er bovendien makkelijk afschuiven. Door de hendel bovenin 180 graden te draaien schuif je het zilveren kaasschaaf omhulsel eraf, en zie je wat er in deze krachtige computer schuilt.

Hier zie je aan de achterkant één kleine ventilator en aan de voorkant nog drie grote ventilators onder elkaar. Door de enorme gaten in de behuizing is er een goede luchtstroom en raakt de computer niet snel oververhit. Het enige nadeel is dat door de grote gaten er ook snel stof in kan komen.



Snelste computer van het moment

Het is wel duidelijk dat de Mac Pro ontzettend snel is en ook veel aankan. Met een werkgeheugen van 384GB kan het apparaat de zwaarste programma’s draaien. De YouTuber heeft het getest met het monteren van video’s.

Hij testte het door dezelfde video van vijf minuten op verschillende apparaten te renderen. Op de MacBook Pro duurde dat twintig minuten, op de iMac Pro bijna twaalf minuten en op de Mac Pro duurt het maar vier minuten. Dat is dus nog minder dan dat het daadwerkelijke filmpje duurt.

Bekijk de video’s

Benieuwd geworden? In de video’s hieronder zie je een aantal eerste indrukken van de Mac Pro, zowel unboxing-video’s als reviews.