Deze essentiële iPhone-functie was er eerst niet – maar hoe dan!?

Een belangrijk figuur in het ontwerpproces van de eerste iPhone, Ken Kocienda, liet op Twitter allerlei interessante feitjes los over onze favoriete telefoon. Waarom kon die bijvoorbeeld niet kopiëren-en-plakken? Lees je mee?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 2G: de eerste iPhone ooit

Ken Kocienda, een belangrijke designer van de eerste iPhone, doet een boekje open over het ontwerpproces van deze historische telefoon. Het opvallendste? Hij vertelt waarom de eerste iPhone nog niet kon kopiëren-en-plakken.

Maar Kocienda deelt niet alleen de moeilijkheden rondom het design en de bouw van de eerste iPhone met ons. Ook gaat het over het vergrootglas-icoontje bij het bewerken van tekst (ken jij het nog?) en de echte reden waarom jij, als je je iPhone ondersteboven houdt, vaak mis tikt op het scherm.

Waarom de eerste iPhone niet kon kopiëren-en-plakken

Je komt hier natuurlijk om te lezen waarom de eerste iPhone het niet in zich had om te kopiëren-en-plakken. Kocienda kwam in 2001 bij Apple werken en was een van de belangrijkste ingenieurs van de eerste iPhone. Nu de iPhone bijna 15 jaar oud is, wilde Kocienda dat vieren. Dat deed hij door mooie anekdotes te delen over het ontwerpproces van deze mijlpaal van Apple.

Het ontwerpteam van Kocienda was al hard bezig met het maken van het virtuele toetsenbord en de autocorrectie van de eerste iPhone. Er was simpelweg geen tijd meer voor kopiëren-en-plakken in de eerste iPhone. Daarnaast komt er veel meer bij kijken in de code dan je denkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Kociende kwam voor het selecteren van tekst met het idee van het ‘vergrootglas’, zodat je je goed kon zien wat er te kopiëren-en-plakken viel. Dat vereiste echter ook heel wat programmeerwerk. Je vinger verspringt namelijk telkens als je het van het scherm haalt. Een ‘logboek’ met schermaanrakingen op de telefoon was de oplossing. Uiteindelijk vonden we deze functie pas in iPhoneOS 3.0 uit 2009 – twee jaar na de release van de eerste iPhone. Apple maakte zelfs een reclamespotje om dit groots aan te kondigen.

Stel je voor: je kan niet meer kopiëren-en-plakken (een woord dat ik letterlijk kopieer-en-plak in dit stuk) op je iPhone. Dan zou dat apparaatje in je broekzak een stuk minder handig zijn. Andere functies zouden er ook bijna niet zijn geweest. Lees snel verder!

Uitdagingen naast kopiëren-en-plakken van de eerste iPhone

Kocienda deelt ook enkele andere weetjes over de ontwikkeling van de eerste iPhone. Deze kon namelijk nog niet echt multitasken. Dit kwam niet alleen door het beperkte werkgeheugen. Er was namelijk ook geen zogeheten ‘Virtueel geheugen’, ofwel ‘swap’. Je iPhone kon dus niet zijn ‘gewone’ opslag gebruiken om het werkgeheugen uit te breiden. Daarom moest-ie leren om automatisch andere achtergrondprocessen te beëindigden om naar behoren te presteren.

Het interessante is dat Apple dit voor iOS – of veel meer iPadOS – pas dit jaar heeft opgelost. De oplossing heet ‘Memory Swap’, en is een voorwaarde voor de nieuwe iPadOS 16-functie ‘Stage Manager’.

Daarnaast zorgde de ontwerpers voor een extra groot aanraakgebied rondom de toetsen op de eerste iPhone. De touchscreen-techniek met enkel je vinger op het scherm was toen nog vrij nieuw, daarom mochten mensen er nog aan wennen door het zo gemakekelijk mogelijk te maken. Daarnaast beschikten de ontwerpers nog niet over mogelijkheden voor ‘haptische feedback’: de trillinkjes die aangeven dat het aanraken is gelukt. Met de iets grotere aanraakvlakken kon je niet snel meer mistikken en werd het gebruik van de iPhone fijner dan op andere apparaten.

Touchscreen was opgave, kopiëren-en-plakken minder

Dit systeem was ook belangrijk voor autocorrect. De telefoon weet namelijk welke letters naast elkaar zitten. Op deze manier kon de eerste iPhone al bedenken welk woord je eigenlijk wilde typen. Autocorrect op een touchscreen was geboren! Ook leuk: tijdens het typen werden de aanraakvlakken van de toetsen groter gemaakt, op basis van de voorafgaande letters. iOS voorspelde welk woord je wilde typen. Dat zit nu nog steeds in het systeem.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nadruk van de eerste iPhone lag dus niet per se op functies als kopiëren-en-plakken, maar eerder op de ontwikkeling en perfectionering van het touchscreen zelf. Logisch natuurlijk! Kocienda legt ook uit dat de perceptie van de gebruikers van waar ze met hun vingers het scherm aanraken, anders is dan waar de vinger daadwerkelijk op het display tikt.

De reden is de kromming in je vingertop. De iPhone houdt rekening met deze verhouding tussen de vorm vingertop en je ogen en corrigeert. Dit is visueel uitgelegd in het bovenstaande plaatje van Kocienda en ook de reden waarom jij, als je je iPhone ondersteboven houdt, vaak mis tikt op het scherm.