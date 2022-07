9 basisfuncties die de eerste iPhone niet had – weet jij het nog?

De iPhone bestaat dit jaar 15 jaar en met de iPhone 13 kan je tegenwoordig zo ontzettend veel. Toch was het niet altijd zo. Laat je daarom verrassen met de 9 basisfuncties die de eerste iPhone juist niet had!

Deze 7 basisfuncties had de eerste iPhone niet

Je raakt zo snel gewend aan alle zaken die je met de iPhone tegenwoordig kan. Dat was echter niet altijd zo, want de eerste iPhone kon veel maar stiekem ook weer niet. Wij laten je 7 basisfuncties zien die je eerste iPhone niet had!

1. Alleen apps van Apple

De App Store staat vol met toffe apps, maar vroeger was dat niet zo. Sterker nog: je kon helemaal geen apps van derden gebruiken. Alleen de apps die Apple zelf maakte, waren beschikbaar op de eerste iPhone.

2. Video’s maken was niet mogelijk

Je zou het niet denken, maar bij de eerste iPhone was het alleen mogelijk om foto’s te maken. Er was geen optie om even een video te schieten, die optie kwam pas op de iPhone 3GS in 2009.

3. Tekst kopiëren en plakken

Eigenlijk is het een van de basisfuncties zijn die je wel zou verwachten, maar het was op de eerste iPhone niet mogelijk om tekst te kopiëren en te plakken. Het heeft daarna nog twee jaar geduurd voordat iOS een update kreeg die dat mogelijk maakte.

4. Alleen 2G op de eerste iPhone

Tegenwoordig heb je 4G, of zelfs 5G als je heel snel wilt internetten. De eerste iPhone had alleen internet via 2G van AT&T: het was erg traag en niet betrouwbaar. Je kunt 2G een beetje vergelijken met EDGE (herkenbaar aan de letter ‘E’ als je iPhone een hele slechte verbinding heeft). Eigenlijk was 2G zelfs nog een stukje langzamer dan EDGE.

5. Siri bestond nog niet

Siri was in geen velden of wegen te bekennen bij de eerste iPhone. Toen de eerste iPhone verscheen was een stemassistent nog toekomstmuziek. Tegen je iPhone praten was alleen een ding als je aan het bellen was.

6. Geen bedieningspaneel

Het bedieningspaneel heeft tegenwoordig verschillende opties om snel een aantal instellingen aan te passen. Maar bij de eerste iPhone was die mogelijkheid er niet. Sterker nog: veel van de functies die je tegenwoordig in het bedieningspaneel vindt waren er niet eens. Zo had de eerste iPhone geen zaklamp of LED-lichtje.

7. Eerste iPhone had geen Touch ID of Face ID

De eerste iPhone had nog geen basisfuncties als Touch ID of Face ID. Je had slechts één manier om je iPhone te beveiligen en dat was met een cijfercode.

8. De selfie-camera bestond nog niet

De eerste iPhones hadden alleen een camera aan de achterkant. Een frontcamera (of selfie-camera) was niet aanwezig. Die kwam pas op de iPhone 4 in 2010. Hier moest je ook niet veel van verwachten, want de eerste selfie-camera had een resolutie van 0,3 megapixel.

9. Achtergrond aanpassen was niet mogelijk

Wanneer je een van de eerste iPhones had, zat je altijd tegen een zwarte achtergrond aan te kijken. Het was namelijk niet mogelijk om een achtergrond in te stellen op je beginscherm (waar al je apps op staan). Ook deze functie was pas beschikbaar vanaf de iPhone 3GS.

