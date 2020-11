Betere camera’s, vloeiende schermen en een kleinere notch: de eerste geruchten over de iPhone 13 zijn al opgedoken. In dit overzicht zetten we de meest gehoorde speculaties op een rijtje.

De eerste iPhone 13-geruchten verzameld

De iPhone 12-reeks ligt net een paar weken in de winkels, maar de speculaties over de opvolgers steken alweer de kop op. In dit artikel verzamelen we deze iPhone 13-geruchten. Laat het vooruitblikken beginnen.

1. Vier modellen

De iPhone 12-serie bestaat uit vier telefoons met in totaal drie formaten en als Ming-Chi Kuo gelijk heeft, verandert hier volgend jaar niets aan. De Apple-analist, die in het verleden regelmatig juiste informatie over onaangekondigde smartphones deed, denkt dat de iPhone 13-serie wederom uit vier toestellen bestaat. Apple zou voor eenzelfde soort line-up kiezen, inclusief dezelfde schermformaten:

iPhone 13 mini: 5,4 inch-oled-scherm

5,4 inch-oled-scherm iPhone 13: 6,1 inch-oled-scherm

6,1 inch-oled-scherm iPhone 13 Pro: 6,1 inch-oled-scherm

6,1 inch-oled-scherm iPhone 13 Pro Max: 6,7 inch-oled-scherm

→ Lees verder: ‘iPhone 13 verschijnt weer in vier modellen, verbetert ultragroothoeklens’

iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max

2. Eindelijk ProMotion-scherm…

Lange tijd werd gespeculeerd dat de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max een ProMotion-scherm zouden krijgen, net als de meest recente iPad Pro. Zo’n paneel heeft een ververssnelheid van 120Hz en dat betekent dat alle pixels 120 keer per seconde opnieuw worden ingeladen.

Animaties ogen hierdoor een stuk vloeiender dan op de huidige 60Hz-panelen van de iPhone 12-telefoons: het gerucht bleek namelijk niet waar. Maar, een nieuwe ronde betekent nieuwe kansen. In de wandelgangen gaat een gerucht rond dat de iPhone 13 eindelijk een ProMotion-scherm krijgt.

→ Lees verder: ‘iPhone 13 krijgt vloeiend 120Hz-scherm’

3. …en een verrassing

Over het scherm gesproken, mogelijk heeft Apple een verrassing in petto.Het anonieme Twitter-account L0vetodream claimt dat de iPhone 13 Touch ID onder het scherm heeft. Nu horen we al jaren dat Apple van plan zou zijn om de vingerafdrukscanner in het paneel te verwerken, maar L0vetodream deelt regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten. Het zou dus maar zo eens waar kunnen zijn.

→ Lees verder: Gerucht: iPhone 13 krijgt Touch ID onder het scherm

4. Kleinere notch

Toen Apple de iPhone X in 2017 presenteerde was de smartphonewereld eventjes te klein. Veel mensen hadden woorden te kort om hun ongenoegen over de inkeping van het toestel te uiten. Ruim drie jaar later is de notch (die nodig is voor de Face ID-camera) nog steeds een vaste waarde. Sterker nog, de inkeping is in de tussentijd amper veranderd.

Dat zou met de iPhone 13 weleens kunnen veranderen. Ice Universe, een ander anoniem Twitter-account dat regelmatig juiste informatie over nieuwe Apple-spullen deelt, claimt namelijk dat de opvolger van de iPhone 12 een kleinere notch krijgt. De inkeping zou niet smaller worden, maar korter. De notch van de iPhone 13 steekt in dat geval dus minder diep het scherm in.

→ Lees verder: ‘iPhone 13 krijgt een kleinere notch’

5. Camera: betere ultragroothoeklens

2020 is een tussenjaar voor de iPhone-camera. De iPhone 12 (en iPhone 12 mini) heeft ongeveer dezelfde dubbele cameralens als zijn voorganger, de iPhone 11. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max hebben er weliswaar een LiDAR-scanner bijgekregen om betere portretfoto’s te maken, maar plaatjes schieten doe je nog steeds met de drievoudige lens achterop.

Volgend jaar gaat Apple dan ook de volgende stap zetten, denkt onder meer de eerder aangehaalde Kuo. Volgens deze autoriteit krijgen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max een ultragroothoeklens met veel grotere sensor. Op die manier kun je meer van de omgeving registreren tijdens het fotograferen. Bovendien zou de ultragroothoeklens van alle iPhone 13-toestellen autofocus krijgen: dit ontbreekt momenteel nog op de iPhone 12.

→ Lees verder: ‘iPhone 13 verbetert ultragroothoeklens’

Op naar de release van de iPhone 13

Normaal gesproken presenteert Apple de nieuwste iPhones in september. Nu is 2020 een bizar jaar voor de hele wereld, dus ook voor het bedrijf uit Cupertino. De telefoons lieten daarom iets langer op zich wachten en werden in oktober onthuld. Het lijkt echter aannemelijk dat wanneer Apple het voor elkaar krijgt, de iPhone 13 ‘gewoon’ in september 2021 verschijnt.

