Interview: Waarom Apple eerder de iPad dan de iPhone bedacht

Hoewel Apple de iPad later introduceerde dan de iPhone, werkte het bedrijf er al langer aan. Een nieuw interview geeft ons een interessant kijkje in Apples geschiedenis.



Hoe Apple de eerste iPad bedacht

Apple-topman Phil Schiller sprak met The New York Times om terug te blikken op technologie in het afgelopen decennium. Daardoor komen we meer te weten over het prille begin van zowel de iPhone als de iPad.

Volgens Schiller ontstond het idee voor een tablet toen ze onderzoek deden naar toekomstige computers die voor minder dan 500 dollar verkocht zouden kunnen worden. Steve Jobs (destijds nog CEO van Apple) stelde dat er ‘drastische maatregelen’ getroffen moesten worden om dat te kunnen bereiken.

Vervolgens werd er een MacBook bij gepakt en werden het scharnier en toetsenbord er vanaf gehaald. Wat overbleef was een scherm, waar Apple de multitouch-technologie voor ontwikkelde zodat je er met meerdere vingers tegelijk op kon tikken.

Terug naar de iPad

Deze techniek zagen consumenten als eerst in de iPhone, maar werd volgens Schiller dus oorspronkelijk voor de iPad bedacht. Pas toen de tweede generatie van de iPhone op de markt was, keerde het bedrijf terug naar het iPad-project. “Het was toen heel gemakkelijk om de dingen van de iPhone te gebruiken die we nodig hadden voor de iPad”, legt hij uit.

Tien jaar later is de iPad uitgegroeid tot een permanente productcategorie bij Apple, met meerdere modellen die zich allemaal toespitsen op een specifieke doelgroep. Hoewel een fysiek toetsenbord er destijds bewust werd afgehaald, is deze in de vorm van het Smart Keyboard wel teruggekeerd als accessoire. Bovendien is de iPad door de jaren heen steeds dichter naar de Mac toegegroeid, wat in 2019 een hoogtepunt bereikte met de introductie van iPadOS.

