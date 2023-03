Vermeende foto’s van Apple Reality gelekt – zo ziet de VR-bril eruit

De geruchten over de Apple Reality gaan al jaren en er zijn nu eindelijk vermeende foto’s van de VR-bril opgedoken. Dit zijn de eerste beelden van de bril!

Apple Reality komt eraan

De afgelopen maanden is steeds meer duidelijk geworden over de Apple Reality, Apple’s eerste VR-bril. Het leek er sterk op dat Apple de bril in het voorjaar van 2023 zou presenteren, namelijk in april. De lancering van de VR-bril is inmiddels opnieuw is opgeschoven naar de WWDC van Apple in juni. Volgens de laatste geruchten is Tim Cook dan van plan om de bril te presenteren.

De geruchten over de Apple Reality gaan al jaren, maar er waren nog nooit foto’s of andere beelden van de bril gelekt. Tot vandaag, want het lijkt er sterk op dat de eerste foto’s van de VR-bril zijn opgedoken. Ben je benieuwd hoe de eerste onderdelen van de bril eruitzien? iPhoned zet de beelden voor je onder elkaar.

Eerste foto’s Apple Reality opgedoken

Op de eerste foto’s van de Apple Reality zijn onderdelen van de VR-bril te zien. De onderdelen vormen waarschijnlijk het gedeelte waar de schermen van de bril aan bevestigd worden. Volgens eerdere geruchten krijgt de Apple Reality twee 4K micro-led-schermen, zodat je voor ieder oog één scherm hebt. Dit betekent dat je ontzettend scherp beeld hebt, waardoor het voelt alsof je echt in de film, serie of game zit.

De rondjes in het frame zijn er waarschijnlijk voor bedoeld om andere onderdelen aan de bril te bevestigen, zoals het scherm of de behuizing van de Apple Reality. Aan de zijkanten bevinden zich aansluitingen om de schermen aan te koppelen, waardoor het er sterk op lijkt dat het inderdaad om de onder- en bovenkant van de voorkant van de VR-bril gaat.

Andere gelekte foto minder betrouwbaar

Op een derde gelekte foto is minder duidelijk te zien of het gaat om een onderdeel van de Apple Reality. Het langwerpige onderdeel zou de zijkant van de VR-bril kunnen zijn, maar het lijkt er sterk op dat het hier om een technisch onderdeel van de eerste generatie HomePod gaat. De kans is klein dat Apple exact hetzelfde onderdeel uit de HomePod verwerkt in de nieuwe Apple Reality.

Met de naderende releasedatum van de Apple Reality is het te verwachten dat er de komende tijd meer foto’s gaan lekken. Deze eerste foto’s tonen in ieder geval aan dat Apple inderdaad aan de VR-bril werkt én dat de bril al in een vergevorderd stadium zit.

Een mogelijk onderdeel van de HomePod.

Meer weten over Apple Reality?

Volgens de laatste geruchten zou het ontwikkelingsteam van de Apple Reality de lancering opnieuw willen uitstellen, maar heeft Tim Cook dit geweigerd. Cook staat er volgens deze geruchten op dat de bril op de WWDC wordt gepresenteerd. Het is daarom de verwachting dat Apple’s eerste VR-bril in juni officieel wordt aangekondigd.

Wil je meer weten over de Apple Reality? Eerder verklapte een groot lek al bijna alle geheimen over de VR-bril en werd duidelijk dat Apple het waarschijnlijk verplicht om AirPods te dragen bij het gebruiken van de bril. Inmiddels werkt het bedrijf naar verluidt ook al aan een goedkopere VR-bril, de Apple Reality One. Hier lees je alles over de goedkopere versie van de Apple Reality.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.