Dit is de eerste concurrent van Apple Pay op de iPhone

Dankzij de Digital Markets Act (DMA) moet Apple concurrenten van Apple Pay toestaan op de iPhone. De eerste concurrent is nu een feit.

De Digital Markets Act (DMA) heeft Apple gedwongen om ontwikkelaars meer toegang te geven tot de NFC-lezer van de iPhone. Apple heeft die verandering eerder dit jaar doorgevoerd in iOS. De eerste app die de nieuwe API daadwerkelijk gebruikt om gebruikers direct vanuit de iPhone-app met NFC te laten betalen is nu een feit.

Het betreft een Noorse betaal-app met de naam Vipps. De website Tek.no meldt dat iPhone-gebruikers met de nieuwste update van de Vipps-app contactloos betalen in winkels, zonder de app te verlaten of afhankelijk te zijn van Apple Pay. Gebruikers kunnen er zelfs voor kiezen om Apple Pay te vervangen door Vipps, zodat twee keer op de zijknop drukken Vipps opent in plaats van Apple Pay.

Op dit moment ondersteunt Vipps alleen Bankaxept-kaarten (van het nationale betaalsysteem van Noorwegen). Ondersteuning voor Visa en Mastercard wordt volgens het bedrijf binnen een paar maanden toegevoegd, zodat gebruikers nog voor de zomer van 2025 wereldwijd contactloos met Vipps kunnen betalen.

Rune Garborg, CEO van Vipps MobilePay, zegt hierover:

We have fought for years to be able to compete on equal footing with Apple, and it feels almost surreal to finally be able to launch our very own solution. This will now be a very exciting battle between the world’s biggest brand and Vipps.