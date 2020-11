‘Eerste ARM-Macs zijn 13 inch MacBook Air en MacBook Pro’

De eerste twee ARM-Macs die Apple op 10 november aankondigt, zijn een 13 inch Macbook Air en een MacBook Pro van dezelfde grootte. Dat zegt een bekende lekker.

Apple kondigde eerder vandaag een november-event aan. Dat staat waarschijnlijk in het teken van de eerste Macs met een ARM-chip. De betrouwbare lekker LOvetodream zette daarna een korte, maar toch vrij duidelijke boodschap op Twitter: “13 inch x 2”.

Dat betekent vermoedelijk dus dat we twee 13 inch Macbooks te zien krijgen op 10 november. Logischerwijs gaat het dan om een MacBook Air en een MacBook Pro. Of de laptops tegelijk met de ARM-chip ook een nieuw design krijgen, is nog onduidelijk.

De AR-aankondiging van Apple op haar event-website.

Apple kondigde in juni aan dat het de komende jaren overstapt van Intel-processoren naar eigen ARM-chips voor haar Macs. Dat levert veel voordelen op, zoals betere prestaties en een langere accuduur. Omdat hardware en software straks naadloos op elkaar aansluiten, kun je apps zowel op je iPhone of iPad als op je Mac gebruiken.

Dat Apple de overstap begint bij haar laptops is niet verwonderlijk. Apples eigen chips zijn zeer krachtig, maar misschien nog net niet goed genoeg voor een iMac of Mac Pro. Door eerst kleine ARM-MacBooks uit te brengen, heeft Apple wat extra tijd om aan chips voor grotere Macs te werken.

AR easter egg in de aankondiging

Apple kondigt het evenement op haar event-website aan met een leuke AR easter egg. Als je de website bezoekt met een iPhone of iPad, kun je op het logo tikken. Vervolgens begint dat op te lichten en komt de beroemde appel rechtop te staan alsof je een MacBook opent. We zien verder de achtergrondkleuren van macOS Big Sur. Als je het logo omdraait, zie je de cijfers 11.10. Het lijkt dus zeer waarschijnlijk dat Apple inderdaad nieuwe MacBooks presenteert op 10 november.

