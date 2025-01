Dit wordt het eerste Apple-product van 2025 dat je kunt kopen

Apple brengt dit voorjaar een aantal nieuwe apparaten op de markt, maar het eerste Apple-product van 2025 komt zelfs al ietsje eerder.

Het eerste Apple-product van 2025

2025 is nog geen maand oud, dus het is nog niet verwonderlijk dat er tot nog toe geen nieuw Apple-product op de markt is verschenen. Toch zal dat niet heel lang meer op zich laten wachten. De kans is groot dat Apple’s eerste productaankondiging van 2025 nieuwe 13-inch en 15-inch MacBook Air-modellen met de M4-chip zullen zijn. En die verwachten we al ongeveer binnen een maand.

Apple bracht vorige maand macOS Sequoia 15.2 uit en bevestigde daarmee per ongeluk dat er nieuwe MacBook Air-modellen aankomen, wat overigens geen verrassing is. Volgens Mark Gurman van Bloomberg worden de nieuwe MacBook Air-modellen eerder aangekondigd dan andere apparaten die dit voorjaar op de markt komen (o.a. iPhone SE 4 en iPad 11). Gurman zegt ook dat de MacBook Air-modellen al in productie zijn, dus een release in februari in plaats van maart of april lijkt mogelijk.

Dit zeggen de geruchten

Door deze geruchten weten we ongeveer wat we van het eerste Apple-product van 2025 kunnen verwachten.

Snellere chip en meer geheugen

De nieuwe MacBook Air-modellen krijgen waarschijnlijk de M4-chip die een 10-core CPU en een 10-core GPU heeft. Apple heeft de MacBook Pro, iMac en Mac mini eind oktober al voorzien van M4-chips. Resultaten van Geekbench 6 toonden aan dat de M4-chip tot 25 procent sneller is dan de M3-chip op het gebied van multi-core CPU-prestaties. Apple heeft onlangs het minimale RAM-geheugen in alle MacBook Air-modellen verhoogd van 8 GB naar 16 GB.

Betere camera met Center Stage en Desk View

De volgende MacBook Air-modellen krijgen waarschijnlijk een verbeterde 12-megapixelcamera met ondersteuning voor Center Stage (Middelpunt), een functie die je automatisch in het midden van de video houdt terwijl je beweegt. De camera zou ook Desk View (Bureauweergave) ondersteunen, dat zowel jou als een bovenaanzicht van je bureau laat zien.

Center Stage is beschikbaar in apps voor videobellen zoals FaceTime en Zoom. De functie was eerder beperkt tot nieuwere iPad-modellen en Macs die zijn aangesloten op Apple’s externe Studio Display. De nieuwe MacBook Pro- en iMac-modellen zijn de eerste Macs die Center Stage ondersteunen zonder afhankelijk te zijn van een Studio Display.

Drie Thunderbolt 4-poorten

Het eerste Apple-product van 2025 wordt waarschijnlijk uitgerust met drie Thunderbolt 4-poorten. De huidige MacBook Air-modellen hebben twee Thunderbolt 3-poorten. De nieuwe modellen ondersteunen waarschijnlijk ook twee externe beeldschermen.

Scherm van glas met nanotextuur

De nieuwste MacBook Pro- en iMac-modellen kunnen worden geconfigureerd met een scherm van glas met nanotextuur. Zo’n scherm heeft een speciale coating die licht beter verstrooit om schittering op het scherm te minimaliseren. Het is mogelijk dat Apple deze optie uitbreidt naar de nieuwe MacBook Air-modellen, maar het zou ook kunnen dat Apple ervoor kiest om de optie exclusief te houden voor de MacBook Pro om zich te onderscheiden.

Er zijn verder geen grote veranderingen aan het design bekend voor de nieuwe MacBook Air-modellen. Apple heeft het ontwerp van de MacBook Air voor het laatst vernieuwd in 2022.