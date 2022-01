Eerste Apple event van 2022: dit zijn onze verwachtingen

Over een paar maanden is het zover, dan is het tijd voor het eerste Apple event van 2022. Wat Apple laat zien is nog niet helemaal zeker, maar dat geeft niet. Wij hebben onze verwachtingen van dit eerste Apple event voor 2022 al voor je op een rijtje gezet!

Eerste Apple event van 2022: de verwachtingen

Wanneer je naar afgelopen jaren kijkt, organiseert Apple vier evenementen per jaar. Er is meestal een lente-evenement in maart of april, een WWDC rond juni, een september-keynote met nieuwe iPhones en een oktober-event dat gericht is op nieuwe Macs.

Daarnaast houdt Apple graag vast aan tradities en daarom zijn er al veel geruchten over verschillende nieuwe producten. We kunnen daarom al een goede schatting maken van Apple’s plannen voor het volgende event.

Apple organiseert dus meestal een evenement in maart of april en wij verwachten daarom dat het eerste event van dit jaar ook rond deze periode zal plaatsvinden. In 2021 was het event erg spectaculair, want Apple introduceerde de AirTags, een 24-inch iMac en nieuwe versies van de 11-inch en 12,9-inch iPad Pro.

iPhone SE 2022 (met 5G)

Wat we vrijwel zeker verwachten is de aankondiging van de nieuwe iPhone SE 2022, mét ondersteuning voor 5G. De belangrijkste vernieuwing van de iPhone SE 2022 is de krachtigere chip. De geruchten wijzen erop dat Apple het toestel gaat voorzien van de A15 Bionic-chip. Die ken je wel, want dit is dezelfde processor als in de iPhone 13-serie en nieuwste iPad mini.

Verder gaat er niet veel aan het uiterlijk veranderen en lijkt de iPhone SE 2022 veel op de vorige versie, de iPhone SE 2020. De thuisknop is er ook nog steeds en Touch ID keert ook terug. Verder krijgt de iPhone SE 2022 (wederom) een lcd-display van 4,7 inch met 3GB werkgeheugen. Wat wel nieuw is: de iPhone SE 2022 heeft waarschijnlijk ondersteuning voor 5G.

Nieuwe 27-inch iMac (Pro) met M1

Begin vorig jaar lanceerde Apple een geheel nieuwe iMac met een 24-inch beeldscherm. Sindsdien wachten veel gebruikers op de grotere versie. Wat we tijdens het eerste Apple event van 2022 verwachten, is een nieuwe 27-inch iMac met M1-chip, mini-led én kleinere schermranden. Daarnaast gaat deze nieuwe iMac de ProMotion-verversingssnelheid van 120 Hz krijgen.

Er zijn ook geruchten geweest dat Apple voor sommige Macs en iPads wil overschakelen op oled- beeldschermen in plaats van mini-led. Volgens beeldschermspecialist Ross Young gaat dat nog even duren. De expert legt uit dat we op z’n vroegst in 2023 een oled-iPad of -MacBook mogen verwachten.

Nieuwe Mac mini met M1 Pro of M1 Max

De Mac mini, MacBook Pro en MacBook Air kregen als eerste een M1-chip van Apple. Maar de huidige high-end Mac mini moet het nog steeds met een Intel-chip doen. Daarom komt er waarschijnlijk een nieuwe high-end Mac Mini aan, met een M1 Pro of M1 Max-chip.

De nieuwe Mac mini krijgt niet alleen de snellere chip, maar heeft ook een nieuw design. Verder zijn de verwachtingen dat de verbeterde Mac mini meer aansluitpoorten gaat krijgen.

Volgens Jon Prosser, van FrontPageTech, krijgt de nieuwe Mac mini onder andere een ronde magnetische aansluiting voor de stroomadapter, en heeft de computer een ‘bovenkant gemaakt van plexiglass’. De Mac mini lijkt ook wat platter te worden dan de huidige generatie.

Apple in 2022

