Deze 7 nieuwe iOS-games moeten echt op je radar staan

Tijdens de grootste gamebeurs van het jaar werden ook nieuwe iOS-games getoond. Dit zijn de tofste smartphonegames van E3 2021.

Tofste E3 2021 smartphonegames

Jaarlijks vindt de E3 plaats, een grote beurs waar praktisch alle gamebedrijven hun nieuwe spellen aankondigen. Dit jaar vond de show vanwege het coronavirus volledig online plaats, maar alsnog werd er genoeg moois aangekondigd. Waaronder deze toffe smartphonegames die je niet mag missen.

1. Final Fantasy VII: The First Soldier

The First Soldier breidt de wereld van Final Fantasy VII verder uit, want het verhaal speelt zich dertig jaar voor de originele game af. Verrassend is dat First Soldier een battle royale-game is. In dit genre, waar Fortnite en PUBG ook onder vallen, is het doel om als laatste speler te overleven terwijl iedereen elkaar probeert neer te schieten. In dit geval komt er natuurlijk ook een hoop magie bij kijken.

Komt in 2021 uit.

2. Hitman Sniper: The Shadows

Toen de populaire gamereeks Hitman een smartphonegame kreeg, was men blij verrast. Hitman Sniper was namelijk een heerlijke game, waarin je met je sniperrifle vanaf een afstand de juiste keuzes moet maken om de perfecte moord te plegen. In dit tweede deel is Agent 47, het bekende kale hoofdpersonage, verdwenen. Je volgt daarom The Shadows, een nieuw groepje getalenteerde snipers die de waarheid proberen te achterhalen.

Komt in 2021 uit.

3. Final Fantasy Pixel Remaster

De eerste zes delen in de succesvolle Final Fantasy-reeks worden opnieuw uitgebracht. Dat is natuurlijk al eerder gebeurd, maar bijzonder aan deze versie is dat de originele pixelstijl wordt behouden. De versies die je nu in de App Store vindt hebben namelijk een 3d-makeover gekregen en dat vindt lang niet iedereen even mooi. Met deze Pixel Remasters kun je de originele games spelen zoals ze zijn bedoeld.

Komt ‘binnenkort’ uit.

4. Devolver Tumble Time

Game-uitgever Devolver steekt graag de draak met praktijken uit de rest van de game-industrie. Dat wordt direct duidelijk in de trailer voor Devolver Tumble Time, een puzzelspelletje met personages van bekende Devolver-games. De game moet zo leuk worden, dat je de rest van je leven compleet negeert.

Komt in 2021 uit.

5. Rocksmith+

Rocksmith van Ubisoft is niet echt een game, maar meer een tool om spelenderwijs gitaar te leren spelen. Dat kan gewoon met een fysieke elektrische of akoestische gitaar. De dienst wordt nu volledig vernieuwd met Rocksmith+ en daar hoort een app bij. De microfoon van je smartphone wordt dan gebruikt om je gitaarspel te analyseren.

Komt binnenkort uit.

6. Immortality

De maker van de bijzondere games Her Story en Telling Lies is terug met een nieuwe game: Immortality. Je volgt hierin een actrice die in drie films heeft gespeeld die nooit zijn uitgekomen. Ze is vervolgens verdwenen en jij moet er achter komen wat er is gebeurd. Het is nog niet zeker of de game direct voor smartphones verschijnt, maar de kans is wel groot. Als dat niet direct gebeurt, is dat later ongetwijfeld wel het geval.

Komt in 2022 uit.

7. NieR Re[in]carnation

De NieR-reeks voor spelcomputers bestaat uit enkele bijzondere games, vol met diepgaande filosofische vraagstukken en lekkere actie. Er komt nu een smartphonegame in dat universum uit die deze elementen tevens combineert. Je bestuurt een meisje die wordt begeleid door een spookje. Samen halen ze herinneringen op over het verleden, terwijl ze een gevaarlijk monster ontwijken.

Komt in 2021 uit en staat alvast in de App Store.

