iPhone met e-ink: wat Apple allemaal met deze techniek kan doen

Volgens geruchten werkt Apple aan een vouwbare iPhone met een speciaal schermpje aan de voorkant van electronisch papier. Maar wat kan Apple nog meer met zo’n scherm van e-ink doen? iPhoned vertelt het je!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple en e-ink

Een vouwbare iPhone met een extra e-inkschermpje is stiekem al heel tof. Maar waar zou Apple deze techniek nog meer voor kunnen gebruiken? En wat zijn de voordelen (en nadelen) van dit electronisch papier eigenlijk? Wij vertellen het je.

De voordelen van e-ink …

Aan een e-inkscherm zitten meerdere voordelen, maar de allerbelangrijkste is het laag energieverbruik. Dat komt omdat het speciaal scherm alleen stroom nodig heeft om de inhoud te verversen. Als er niets op het scherm aangepast hoeft te worden, verbruikt dit scherm dus geen stroom.

Wanneer je bijvoorbeeld een klok op e-ink laat zien (met de minuten en de tijd), verbruikt het scherm alleen een beetje stroom als de tijd bijgewerkt moet worden. Daarom houdt een e-reader waarop je boeken leest het ook zo lang uit op één acculading. Alleen bij het wisselen van een pagina gebruikt de reader een beetje van zijn lading.

… en de nadelen

Daar staat wel tegenover dat een e-inkscherm standaard geen licht geeft. Je hebt er dus ‘s nachts niet veel aan, tenzij je een lampje bij je hebt. Veel e-readers hebben om die reden kleine lichtjes aan de zijkant, zodat je ze ook in het donker kunt gebruiken. In het zonlicht is er overigens niets aan de hand, en zijn deze schermen van electronisch papier prima te lezen.

Een ander nadeel van e-ink is dat het scherm niet snel kan worden bijgewerkt. Moderne e-inkschermen kunnen zo’n twee tot drie keer per seconde verversen. Je kunt het scherm dus niet gebruiken om films te kijken. Daarvoor heb je toch echt wel een stuk meer verversingen per seconde nodig.

Ook bij de weergave van kleuren is er nog wel wat winst te boeken. Er zijn e-inkschermen die kleur kunnen laten zien, maar die hebben een stuk minder kleuren dan bijvoorbeeld het scherm van je iPhone.

E-ink in toekomstige Apple-apparaten

Als Apple een schermpje van e-ink in de iPhone gaat verwerken, zou dit voor een frisse wind kunnen zorgen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een klein scherm aan de achterkant op je iPhone, waarop je altijd de tijd en je notificaties kunt lezen? Zonder dat het een aanslag op je accu is.

Als Apple dit daadwerkelijk van plan is, zijn ze zeker niet de eerste. Er bestaat namelijk al een smartphone met e-ink. Dit is de YotaPhone en dit toestel heeft een e-inkdisplay op de achterkant. Het toestel is inmiddels (vrijwel) niet meer te koop.

Een ander voorbeeld zou een schermpje in een iPad-cover of misschien op je AirPods-case kunnen zijn. Ook hierop kan dan je resterende accuduur een plaatsje krijgen. Er waren ooit hoesjes voor de iPhone te koop met een e-inkscherm, genaamd InkCase. Maar Apple heeft ze zelf nog nooit gemaakt.

Of wat dacht je misschien van een toetsenbord voor je Apple iPad met toetsen die uit kleine schermpjes van e-ink bestaan. Handig als je bijvoorbeeld een andere taal wilt typen of veel gebruikt maakt van speciale tekens.

Toekomstmuziek voor e-ink

Het mooist is natuurlijk als Apple straks op een of andere manier een e-inkscherm kan verwerken in het scherm van je iPad, iPhone of Apple Watch. Dan kan e-ink gebruikt worden om altijd de tijd te laten zien. Of misschien een leuk plaatje of foto.

Zo’n hybride e-inkscherm komt dan natuurlijk ook uitstekend van pas als je veel boeken leest op de iPad. Ben je uitgelezen en wil je even YouTube checken? Dan schakelt je iPhone over naar het standaardscherm.

En het grootste voordeel van dit alles? Je iPhone doet nóg langer met een acculading. En dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.