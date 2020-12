Apple heeft een patent ingediend voor een dynamisch toetsenbord. Toekomstige Macs krijgen wellicht toetsen die elk hun eigen schermpje hebben. Zo kunnen ze niet alleen een letter weergeven, maar ook andere tekens.

‘Nieuwe Macs krijgen dynamisch toetsenbord’

Toetsenborden zijn al jaren hetzelfde, maar daar zou weleens verandering in kunnen komen. Apple heeft namelijk een patent ingediend voor een dynamisch toetsenbord. De toetsen zouden allemaal een eigen schermpje krijgen. Daar kunnen gewoon letters op te zien zijn, maar ook andere tekens. De functie van de toetsen is dus te veranderen.

Het toetsenbord van je MacBook Pro of iMac kan zich zo aanpassen aan de content op het scherm. Speel je bijvoorbeeld een game, dan zie je op de toets een afbeelding van de functie die hij op dat moment heeft. Denk aan schieten of rennen. Als je Photoshop gebruikt, kunnen ze bepaalde bewerkingen laten zien.

Er zijn ook simpelere voordelen denkbaar. Er bestaan wereldwijd veel verschillende toetsenborden. In sommige landen zitten bepaalde toetsen op een andere plek dan bij ons en natuurlijk zijn er talen die afwijkende letters gebruiken. Als het toetsenbord softwarematig aan te passen is, hoeft Apple nog maar één versie te maken.

Een aanvulling op de Touch Bar

Of we ook echt Macs zullen zien met een dynamisch toetsenbord is even afwachten. Apple dient ieder jaar vele patenten in. Dat doet het bedrijf vooral om te voorkomen dat concurrenten met het idee aan de haal gaan. We zien deze patenten lang niet allemaal terug in producten die daadwerkelijk op de markt komen.

Toch lijkt dit toetsenbord een logische stap voor Apple. Denk maar eens aan de functies die de Touch Bar toevoegt aan de MacBook Pro. Ook de Toch Bar past zich aan de content op het scherm aan. Een dynamisch toetsenbord zou daar prima bij passen.

Zie jij een dergelijk toetsenbord op je Mac wel zitten? Of juist niet? Laat het ons weten in de reacties!

