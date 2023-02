Apple kijk je mee? Dit Dynamic Notch concept voor iPhone is écht tof

Alleen de iPhone 14 Pro (Max) heeft het Dynamic Island. Maar de rest dan? Dit concept geeft alle andere iPhones een Dynamic Notch!

Concept: Dynamic Notch voor de iPhone

Het Dynamic Island is een toffe functie. Deze speciale versie van de notch (alleen op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max) is een balkje dat van vorm kan veranderen. De reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Plus bleven echter met de notch zitten.

Ook oudere iPhones hebben vanaf de iPhone X een notch gekregen. De notch is in de loop der jaren kleiner geworden, maar pas sinds de iPhone 14 Pro zijn er echt wat zaken anders geworden.

Maar zou het niet tof zijn als Apple de oude notch ook een oppepper geeft? Dat moet de artiest InfraRedd ook gedacht hebben, want met dit concept laat hij zien hoe een Dynamic Notch er op iPhone uit kan zien.

(Bijna) alle functies van het Dynamic Island

Zoals je ziet neemt deze verbeterde notch alle functies over die je ook in het Dynamic Island van de nieuwste iPhones ziet. Het venstertje is wel een stukje groter, wat begrijpelijk is: de eerste notch op de iPhone X was erg groot. En deze Dynamic Island-functie moet natuurlijk op alle iPhones werken.

Het grote verschil is wel dat de Dynamic Notch zich niet in tweeën kan splitsen. Het Dynamic Island kan dat wel. Wanneer je daar een tweede app start die de nieuwe notch ondersteunt, wordt een van de twee apps naar een apart bolletje gestuurd.

iPhone 14 Pro (Max) met Dynamic Island kopen

Gaat Apple ooit alle iPhones een Dynamic Notch geven? Wij denken van niet … Maar een iPhone met een Dynamic Island kun je nu al wél kopen. Je hebt dan de keuze uit de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max. Check de beste prijzen voor beide toestellen in onze prijsvergelijker.

