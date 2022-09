Opinie: met het Dynamic Island heeft Apple goud te pakken

De opvallendste onthulling tijdens het iPhone 14 Apple-event deze week was zonder meer het Dynamic Island. Deze opvolger van de ‘notch’ maakt van een zwakte een kracht.

Dynamic Island: van zwakte naar kracht

Tijdens het iPhone 14 Apple-event van deze week vielen er een aantal dingen op. Dit waren de bizar uitgebreide filmsets die Apple heeft gebouwd om zijn producten te promoten. En dat het bedrijf denkt dat we massaal bergen gaan beklimmen of in de woestijn willen rennen, terwijl we eigenlijk thuis op de bank rustig door Instagram en TikTok willen scrollen. Maar er is een ding waren we echt lyrisch over zijn: het nieuwe Dynamic Island.

De notch is altijd al een heikel punt geweest in het design van de iPhone. Deze inkeping in het scherm is nodig voor de TrueDepth-camera die (nog) niet onder het scherm geplaatst kan worden. Hoewel deze zwarte balk na een tijdje niet meer opvalt, is het niet heel mooi te noemen.

Toen Apple de iPhone 14 Pro onthulde, zagen we de opvolger van de notch: een pil. Deze zweeft wat ongemakkelijk bovenin het scherm. Alsof er een kleine notch iets te ver naar beneden is gezakt en loskwam van de rand. Het was een beetje vreemd, maar onze bezorgdheid verdween al snel als sneeuw voor de zon.

Op een dynamisch eiland

Apple maakt de slimme keuze om de pil door te trekken naar de software van de iPhone. De pil is daardoor geen storende inkeping in het scherm, maar de standplaats van het nieuwe Dynamic Island.

Dit eiland lijkt van vorm te veranderen als je meldingen van iOS te zien krijgt, zoals bij het verbinden van je AirPods, het gebruiken van Face ID gebruikt of wanneer je gebeld wordt. Dat is natuurlijk niet echt zo, omdat de inkeping even groot blijft. Maar de meldingen zijn zo geanimeerd dat ze uit de inkeping lijken te groeien. En omdat de meldingen zwart zijn, lijkt de pil te verdwijnen. Je kunt zelfs op de pil tikken voor meer informatie over de melding.

Dat ziet er zo ontzettend tof uit en het is natuurlijk extra knap dat Apple van een zwakte (een lelijke inkeping) een kracht heeft gemaakt. Dit wil je toch op elke smartphone! Android-fabrikanten slaan zichzelf nu tegen het hoofd dat ze de inkepingen in hun toestellen niet net zo slim hebben verwerkt in de software. Zij hebben hun notch en pilgaatjes proberen te verstoppen, maar Apple zet de zijne juist in de spotlight.

Direct herkenbaar

Lange tijd werden er veel nieuwe iPhones verkocht, omdat men het nieuwste model wilde hebben. Je zag op straat direct wie er zo’n nieuw toestel had. De afgelopen jaren was dat minder, omdat alle iPhones op elkaar begonnen te lijken en de vernieuwing stagneerde. Het Dynamic Island is nu absoluut weer een reden om een splinternieuw toestel te begeren. Zelfs meer dan een betere camera of een snellere chip dat kan.

Dit is zo uniek, dat Apple het nog jaren kan gebruiken in de marketing voor zijn toestellen. Het probleem is alleen wel dat deze vernieuwing enkel nog in de peperdure iPhone 14 Pro te vinden is. Dus hopelijk vindt het Dynamic Island volgend jaar een plekje op alle nieuwe iPhone 15-modellen.

De jaren daarna wordt de inkeping waarschijnlijk steeds kleiner, maar het Dynamic Island is er om te blijven. In ieder geval totdat de volledige TrueDepth-camera onder het scherm verdwijnt.

